Tổ Cảnh sát trật tự Công an Phường Xuân Trường-Đà Lạt hỗ trợ đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. (Ảnh: ĐAM TRỌNG)

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút, ngày 24/11, Tổ Cảnh sát trật tự Công an Phường Xuân Trường-Đà Lạt, gồm Trung tá Hoàng Văn Thành, Phó trưởng Công an phường; Thiếu tá Nguyễn Duy Thanh, cán bộ tổ Cảnh sát trật tự và Đại úy Ngô Hữu Hiệp, cán bộ tổ Cảnh sát trật tự, đang trên đường tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý trật tự công cộng trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trường-Đà Lạt, phát hiện ô-tô do anh Lê Văn Hậu, ngụ phường Xuân Trường-Đà Lạt điều khiển, lái xe ra tín hiệu nhờ Tổ Cảnh sát hỗ trợ dẫn đường đưa người đi cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ cấp cứu kịp thời, người bị nạn đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: ĐAM TRỌNG)

Nhận thông tin, ngay lập tức, Tổ Cảnh sát trật tự Công an Phường Xuân Trường-Đà Lạt bật còi xe ưu tiên, dẫn xe chở người bị nạn trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sau khoảng 10 phút, người bị nạn được các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.