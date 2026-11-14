Lâm Đồng: Công an đưa Chương trình 'Cùng em kết nối an toàn' đến vùng biên

Tại chương trình, học sinh trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức, chụp ảnh hưởng ứng và thực hành xử lý tình huống, tiếp cận nội dung tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng cho biết, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo cho trẻ em, thanh thiếu niên, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ như tin giả, lừa đảo, dụ dỗ, thao túng và xâm hại trực tuyến. Những rủi ro có thể bắt đầu từ một lời mời kết bạn của người lạ, đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình.

Lo ngại hơn, khi gặp sự cố trên môi trường mạng, nhiều em thường chọn cách im lặng thay vì chia sẻ với gia đình, thầy cô để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu không được phát hiện, hỗ trợ kịp thời, những trải nghiệm tiêu cực có thể gây tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến học tập và sự phát triển của trẻ.

Các chuyên gia Phòng An ninh mạng hướng dẫn các em nhận biết hành vi dụ dỗ, thao túng, đe dọa, bắt nạt, xâm phạm quyền riêng tư và kỹ năng tự bảo vệ.

Với thông điệp “Không một mình-Kết nối không tổn thương”, chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ xâm hại trực tuyến cho học sinh. Các chuyên gia Phòng An ninh mạng hướng dẫn các em nhận biết hành vi dụ dỗ, thao túng, đe dọa, bắt nạt, xâm phạm quyền riêng tư; đồng thời trang bị kỹ năng bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân, cách từ chối, chấm dứt tương tác, chặn và báo cáo những tài khoản có dấu hiệu nguy hiểm.

Tại chương trình, các em học sinh rất hào hứng tham gia trao đổi, bày tỏ quan điểm trước những tình huống giả định.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động tương tác, xử lý tình huống giả định. Thông qua hệ thống câu hỏi và những tình huống cụ thể, học sinh được trực tiếp lựa chọn phương án ứng phó, trao đổi, phân tích cách xử lý phù hợp khi gặp nguy cơ trên không gian mạng. Qua đó, các em từng bước hình thành kỹ năng tự bảo vệ và biết tìm đến những địa chỉ hỗ trợ đáng tin cậy khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức bố trí không gian trưng bày, triển lãm về Chiến dịch “Không một mình”, giới thiệu các ấn phẩm, hình ảnh và sản phẩm của Đại sứ An toàn số học đường. Các khu vực trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức, chụp ảnh hưởng ứng và thực hành xử lý tình huống tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nội dung tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động.

Chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp khuyến khích học sinh chủ động bảo vệ bản thân, quan tâm, hỗ trợ bạn bè và mạnh dạn lên tiếng khi gặp nguy cơ.

Thông qua giao lưu, chia sẻ của các đại sứ đồng hành chiến dịch, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp khuyến khích học sinh chủ động bảo vệ bản thân, quan tâm, hỗ trợ bạn bè và mạnh dạn lên tiếng khi gặp nguy cơ. Đáng chú ý, phong trào “5 phút cùng em” vận động mỗi học sinh dành ít nhất 5 phút mỗi ngày trò chuyện với cha mẹ, ông bà, anh chị hoặc thầy cô về những trải nghiệm trong cuộc sống và trên internet. Từ những câu chuyện thường ngày đến những tình huống khiến các em lo lắng, việc cởi mở chia sẻ sẽ giúp gia đình, nhà trường kịp thời nắm bắt, định hướng và hỗ trợ.