Lâm Đồng còn 1.050 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi chưa được xử lý dứt điểm

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Theo báo cáo số 1204/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh ghi nhận 1.074 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, giảm 327 trường hợp so với năm 2025. Trong đó, 1.045 trường hợp được chuyển tiếp từ quý II và 29 trường hợp phát sinh mới trong quý III.

Trong tổng số vi phạm lũy kế, cơ quan chức năng đã lập biên bản 1.016 trường hợp. Có 766 trường hợp được kiến nghị cấp xã xử lý, tuy nhiên số vụ vi phạm cũ được giải quyết dứt điểm chỉ là 24 trường hợp. Đối với 29 trường hợp mới phát sinh trong quý III, tất cả đã được lập biên bản và 17 trường hợp được kiến nghị cấp xã giải quyết, nhưng đến thời điểm báo cáo vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Như vậy, tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh còn 1.050 trường hợp vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2026, các địa phương và đơn vị liên quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu. Nhờ đó, số trường hợp phát sinh mới giảm so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả xử lý các vụ việc tồn đọng vẫn còn hạn chế, khi chỉ có 24 trong tổng số 1.074 trường hợp được giải quyết dứt điểm.

Một trong những nguyên nhân chính được xác định là ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ công trình thủy lợi chưa cao. Nhiều vụ vi phạm đã tồn tại từ lâu, trong khi ranh giới giữa đất công trình thủy lợi và đất của các tổ chức, cá nhân chưa được phân định rõ ràng, gây khó khăn cho quá trình xác minh và xử lý.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí còn hạn chế khiến nhiều công trình thủy lợi chưa được cắm mốc chỉ giới để xác định cụ thể ranh giới đất công trình. Khi không có mốc giới rõ ràng, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình vẫn tiếp tục xảy ra.

Một số công trình thủy lợi được xây dựng từ lâu, không còn hồ sơ hoặc bản đồ sử dụng đất đầy đủ. Có trường hợp người dân hiến đất để xây dựng công trình nhưng sau đó không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này dẫn đến việc không xác định được chính xác ranh giới giữa phạm vi công trình thủy lợi và diện tích đất canh tác của người dân, khiến công tác xử lý vi phạm càng phức tạp.

Ngoài những khó khăn về hồ sơ, ranh giới đất và kinh phí, công tác phối hợp giữa các đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi với chính quyền địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự quyết liệt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử lý dứt điểm dù đã được phát hiện, lập biên bản và kiến nghị giải quyết.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm hành lang bảo vệ công trình. Đối với các vụ việc đã được thống kê, các đơn vị cần chủ động, quyết liệt hơn trong xử lý, đặc biệt là những trường hợp tồn tại kéo dài và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, vận hành công trình thủy lợi.

Sở cũng đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác công trình chủ động bố trí kinh phí để thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Đồng thời, cần hoàn thiện các thủ tục về đất đai và đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất theo quy định, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Ngoài tình trạng lấn chiếm hành lang, báo cáo còn ghi nhận có 5 tổ chức, cá nhân xả nước thải vào 3 công trình thủy lợi thuộc diện phải cấp giấy phép. Trong khi đó, công tác theo dõi, giám sát chất lượng nước tại các công trình được thực hiện thường xuyên và trong năm không phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm.

Với 1.050 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi chưa được xử lý dứt điểm, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương và đơn vị quản lý là phải làm rõ ranh giới đất công trình, tăng cường trách nhiệm phối hợp và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng. Đây là cơ sở quan trọng để bảo vệ hành lang công trình, bảo đảm an toàn và duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh./.