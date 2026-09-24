Lâm Đồng có hơn 1.800 căn nhà ngập do mưa lớn

Nhiều nhà dân tại phường Hàm Thắng bị ngập sâu. (Ảnh: THANH HẢI)

Trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng, thấp; sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Lực lượng chức năng vận chuyển biển cảnh báo đến các điểm ngập. (Ảnh: THANH HẢI)

Toàn tỉnh có 1.874 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, nhiều địa phương có nhà bị ảnh hưởng nhiều như: Cát Tiên 3, Quảng Khê, Hồng Sơn, Tuyên Quang, Bình Thuận…

Nông nghiệp bị ngập úng khoảng 2.838ha cây trồng các loại, 10 ao cá, 430 con vật nuôi; 150kg cá trê, 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Nhiều tuyến đường giao thông, cầu bị hư hỏng, đèo sạt lở đất đá. Ngoài ra, nhiều vị trí tại các khu vực sông suối, nước lũ dâng cao khoảng gây ngập khu ven bờ và một số tuyến đường giao thông dân sinh gây khó khăn cho giao thông qua lại.

Nước ngập cây xăng tại phường Hàm Thắng. (Ảnh: THANH HẢI)

Quốc lộ 1 bị ngập. (Ảnh: THANH HẢI)

Hiện tại, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên người dân và huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn, khắc phục nhà cửa, ổn định đời sống, tổ chức hỗ trợ về thực phẩm, nước uống và các điều kiện cần thiết, xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân vùng ngập.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy tại khu vực bị ngập úng và xử lý khắc phục tại các vị trí bị sạt lở; giăng dây, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng tại các vị trí bị sạt lở, cử lực lượng túc trực theo dõi để kịp thời có phương án, giải pháp xử lý.

Nhiều nhà trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Hàm Thắng) bị ngập sâu. (Ảnh: THANH HẢI)

Đồng thời, các địa phương đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại và chủ động sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị để thực hiện hỗ trợ kịp thời bảo đảm theo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối nguồn kinh phí của địa phương thì địa phương tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ.