Lâm Đồng có điểm du lịch góp mặt trong hội thi điểm đến nông thôn tốt nhất Việt Nam

Điểm du lịch “Vườn hồng Lê Phúc” ở phường Xuân Trường - Đà Lạt là 1 trong 35 điểm đến tham gia hội thi

Theo thể lệ, các điểm đến được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính, gồm sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và du khách tích cực hưởng ứng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về thể lệ, nội dung và cách thức tham gia hội thi.

Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia bình chọn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, bảo đảm đúng quy định. Hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sức hấp dẫn của du lịch nông thôn Lâm Đồng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Các điểm đến tham gia hội thi được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính, trong đó có yếu tố giá trị cộng đồng

Hội thi tổ chức bình chọn trực tuyến từ ngày 7/11 đến ngày 20/11/2026 trên 3 nền tảng.

Cụ thể, tại cổng bình chọn trực tuyến (Landing Page) của Ban Tổ chức, người tham gia lựa chọn điểm đến yêu thích, đăng nhập bằng tài khoản gmail, xác thực mã OTP và xác nhận bình chọn theo hướng dẫn.

Trên fanpage facebook, người tham gia nhấn nút "like" tại bài đăng chính thức giới thiệu điểm đến dự thi; trên tiktok, nhấn nút "Tim" tại video giới thiệu tương ứng.

Người tham gia có thể bình chọn cho nhiều “Điểm đến” được Ban Tổ chức công bố và được bình chọn đồng thời trên cả 3 nền tảng.

Săn mây tại điểm du lịch “Vườn hồng Lê Phúc”

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài có tài khoản gmail, facebook, tiktok để thực hiện bình chọn. Các lượt bình chọn chỉ được ghi nhận trong thời gian quy định và phải bảo đảm tính hợp lệ. Ban Tổ chức nghiêm cấm sử dụng tài khoản ảo, công cụ tự động hoặc các hình thức gian lận làm sai lệch kết quả.

Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động nhằm nhận diện, tôn vinh những mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, khai thác hiệu quả các giá trị nông nghiệp, văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và tri thức địa phương.