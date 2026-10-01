Lâm Đồng: Cỏ dại phủ kín nhiều đoạn đường tránh phía Nam Bảo Lộc

Video: Cỏ mọc phủ kín tuyến đường tránh phía Nam Bảo Lộc. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tuyến đường tránh phía Nam Bảo Lộc qua phường B’Lao xuất hiện dày đặc hố sâu, “ổ voi”, cỏ dại hai bên mọc lấn gần hết mặt đường tại nhiều vị trí.

Sau thời gian dài tạm dừng, nhiều hạng mục trên tuyến bị hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bề mặt nền đường rộng hơn 10m nhưng cỏ mọc phủ kín chỉ còn lối đi nhỏ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau thời gian dài dừng thi công, nhiều hạng mục trên tuyến hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dọc tuyến, người dân đã đến sinh sống khá đông, trong khi đường chưa hoàn thiện và có đặt biển cấm lưu thông. Người dân rơi vào cảnh bước ra khỏi nhà là gặp “đường cấm”, khiến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Nhiều biển báo “đường cấm” đặt dọc tuyến đường tránh Bảo Lộc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án đường tránh phía Nam Bảo Lộc dài gần 15,6km, điểm đầu tại phường 3 Bảo Lộc, điểm cuối tại phường B’Lao, kết nối với quốc lộ 20, có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 800 tỷ đồng.

Đây là hạng mục bổ sung, sử dụng nguồn vốn còn dư của dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), do Công ty CP BT20 - Cửu Long làm chủ đầu tư. Từ năm 2020, dự án phải tạm dừng thi công do thiếu vốn, khi đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng.

Nhiều người dân, cơ sở kinh doanh xây dựng, kết nối với tuyến đường tránh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau đó, Bộ GTVT trước đây đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án dừng đầu tư theo hình thức BT, lập dự án mới để hoàn thiện các hạng mục còn lại bằng nguồn vốn đầu tư công.

Tháng 6-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định chủ trương đầu tư hoàn thiện tuyến đường tránh Bảo Lộc với tổng vốn 400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Hàng ngày người dân vẫn phải lưu thông trên "đường cấm" để vào khu vực sản xuất, qua khu dân cư. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo phương án đầu tư, tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Nền đường rộng 12m, gồm mặt đường 7m, lề gia cố 4m và lề đất 1m. Dự án đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước, gia cố mái taluy và bổ sung các hạng mục an toàn giao thông.

Nhiều đoạn người dân đưa rác thải ra tập kết ngay trên mặt đường tránh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cuối tháng 9-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án, đã khởi công thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2028. Việc hoàn thiện tuyến đường nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đáp ứng nhu cầu giao thông và giảm tải cho quốc lộ 20 qua trung tâm khu vực Bảo Lộc.