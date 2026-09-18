Lâm Đồng có 36 tác phẩm được chọn triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 30

Tham gia triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng gửi 67 tác phẩm của 43 tác giả; trong đó có 17 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 26 tác giả là hội viên, cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng.

Tác phẩm Biển gọi (Tranh Nguyễn Ngọc Sâm)

Tác phẩm Đông về - Vũ Văn Thành

Qua đánh giá, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 36 tác phẩm của 31 tác giả tham gia trưng bày; trong đó, 18 tác phẩm của 13 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 18 tác phẩm của 18 tác giả thuộc Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng. Một số tác giả có 2 tác phẩm được chọn, thể hiện niềm đam mê và sức sáng tạo dồi dào như các họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Thanh, Nguyễn Đắc Sáng, Nguyễn Văn Hoàn, Đặng Đại Thọ và Cao Đồng Khởi.

Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu, gồm sơn dầu, sơn mài, màu nước, tượng gỗ, phù điêu, sắt, gò nhôm và chất liệu tổng hợp. Nội dung tác phẩm phong phú, khai thác nhiều góc nhìn về thiên nhiên, con người và đời sống các dân tộc ở Lâm Đồng, từ không gian đại ngàn đến vùng biển, biên giới và hải đảo.

Tác phẩm Vũ khúc Tây Nguyên (Phù điêu gỗ Đinh Thanh)

Tác phẩm Phố mưa (Tượng gỗ Đinh Thanh)

Có thể kể tên các tác phẩm: Hành quân nơi biên cương (Nguyễn Đắc Sáng), Biển gọi (Nguyễn Ngọc Sâm), Đông về (Vũ Văn Thành), Bên dòng sông Đạ Huoai (Nguyễn Mạnh Hùng), Sau chuyến biển (Nguyễn Đức Hòa), Vết hằn của biển (Võ Đức Long), Vùng xa (K’Minh Tuấn), Mùa lên rẫy, Khoảng trời biên cương (Nguyễn Văn Hoàn), Lâm Đồng đất và người (Huỳnh Dương Thiện), Vũ khúc Tây Nguyên (Đinh Thanh), Đà Lạt lập đông (Phan Văn Gái), Già làng (Cao Đồng Khởi) và Xuân về cho Festival Hoa (Nguyễn Trọng Đông Hồ)…

Tác phẩm Niềm vui ngày mùa (Tượng gỗ Cao Đồng Khởi)

Các tác phẩm được chọn sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam cấp giấy chứng nhận và tham gia xét giải thưởng theo các chuyên ngành hội họa, đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng.

Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng dự kiến diễn ra sáng 25/9 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, số 9 Trương Định, phường Long An.