Lâm Đồng có 3 tác giả đoạt giải Báo chí về nông nghiệp, nông thôn năm 2026
Sáng 18/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV năm 2026 và cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”.
Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức.
Lâm Đồng có 3 cá nhân đoạt giải ở cả 2 cuộc thi gồm các ông, bà Uông Thái Biểu, Trần Ngọc Anh và Ngô Thị Hồng Duyên.
Cụ thể, tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tác giả Uông Thái Biểu, tỉnh Lâm Đồng, đoạt giải B với tác phẩm báo điện tử “Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc”.
Ở cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”, tác giả Ngô Thị Hồng Duyên, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, đoạt giải B với tác phẩm “Hành trình nâng giá trị trái sầu riêng Đắk Mil”. Tác giả Trần Ngọc Anh, tỉnh Lâm Đồng đoạt giải C với tác phẩm “Mùa chè bên vườn hoa anh đào Đà Lạt”.
Giải báo chí và cuộc thi ảnh năm 2026 được phát động từ tháng 12/2025, thu hút gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 nhận được 1.586 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast và truyền hình; cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới” thu hút 3.500 tác phẩm, sản phẩm ảnh.
Ban Tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV năm 2026 có 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích và 11 giải Chuyên đề. Cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới” có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.
Với Lâm Đồng, những giải thưởng đạt được góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người và những đổi thay trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời ghi nhận nỗ lực sáng tạo, bám sát thực tiễn của đội ngũ người làm báo, người sáng tác ảnh trên địa bàn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-co-3-tac-gia-doat-giai-bao-chi-ve-nong-nghiep-nong-thon-nam-2026-474764.html