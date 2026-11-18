Tác giả Ngô Thị Hồng Duyên, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt giải B cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức.

Lâm Đồng có 3 cá nhân đoạt giải ở cả 2 cuộc thi gồm các ông, bà Uông Thái Biểu, Trần Ngọc Anh và Ngô Thị Hồng Duyên.

Các tác giả Uông Thái Biểu (ngoài cùng bên trái) và Ngô Thị Hồng Duyên (thứ 4 từ bên phải qua) đoạt giải B Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”

Cụ thể, tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tác giả Uông Thái Biểu, tỉnh Lâm Đồng, đoạt giải B với tác phẩm báo điện tử “Từ dân di cư tự do đến bản Mông giàu đẹp, hạnh phúc”.

Tác giả Trần Ngọc Anh, tỉnh Lâm Đồng đoạt giải C cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”

Ở cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”, tác giả Ngô Thị Hồng Duyên, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, đoạt giải B với tác phẩm “Hành trình nâng giá trị trái sầu riêng Đắk Mil”. Tác giả Trần Ngọc Anh, tỉnh Lâm Đồng đoạt giải C với tác phẩm “Mùa chè bên vườn hoa anh đào Đà Lạt”.

Trao giải A cho các tác giả đoạt giải báo chí và cuộc thi ảnh

Giải báo chí và cuộc thi ảnh năm 2026 được phát động từ tháng 12/2025, thu hút gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 nhận được 1.586 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast và truyền hình; cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới” thu hút 3.500 tác phẩm, sản phẩm ảnh.

Trao giải C cho các tác giả đoạt giải báo chí và cuộc thi ảnh

Ban Tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV năm 2026 có 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích và 11 giải Chuyên đề. Cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới” có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Chùm ảnh “Hành trình nâng giá trị trái sầu riêng Đắk Mil” của tác giả Ngô Thị Hồng Duyên, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt giải B cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới”

Với Lâm Đồng, những giải thưởng đạt được góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người và những đổi thay trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời ghi nhận nỗ lực sáng tạo, bám sát thực tiễn của đội ngũ người làm báo, người sáng tác ảnh trên địa bàn.