Lâm Đồng có 2 dự án được vinh danh tại cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Dự án Nông Lạc của thanh niên Lâm Đồng giành giải Nhì tại cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao giải cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026. Tỉnh Lâm Đồng có 2 dự án xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc và đều được vinh danh.

Dự án Nông Lạc - Dự án số hóa niềm tin thị trường và phát triển dữ liệu nông nghiệp Việt Nam của nhóm tác giả Phan Đức Huy, Nguyễn Thị Trâm Anh và Đinh Thị Ngọc Bích xuất sắc giành giải Nhì. Đây là 1 trong 2 giải Nhì được Ban Tổ chức trao tại cuộc thi năm nay.

Các tác giả dự án Nông Lạc nhận giải Nhì tại vòng chung kết

Dự án Mây - Mô hình kinh tế tuần hoàn của nhóm tác giả Đoàn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Bảo Tuấn, Nguyễn Trần Yến Nhi lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Dự án được trao Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các dự án tham dự vòng chung kết.

Dự án Mây của nhóm tác giả Lâm Đồng được trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tại cuộc thi

Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 được phát động từ tháng 3, thu hút 315 dự án của 33 tỉnh, thành đoàn. Sau vòng sơ khảo, 120 dự án được lựa chọn vào bán kết.

Vòng bán kết diễn ra tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, qua đó lựa chọn 29 dự án tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc tại tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm tác giả dự án Mây tại vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Tại vòng chung kết, các dự án tập trung vào nhiều hướng khởi nghiệp gắn với nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, chế biến nông sản, công nghệ sinh học, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng. Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, các dự án tham dự vòng chung kết đều được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Những kết quả tại sân chơi cấp quốc gia tiếp thêm động lực để thanh niên Lâm Đồng mạnh dạn đưa sáng tạo, công nghệ và lợi thế quê hương vào hành trình khởi nghiệp, tạo dựng những giá trị mới từ nông nghiệp và nông thôn.