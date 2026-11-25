HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đèo Mimosa. Đây là bước cần thiết để sớm xử lý các điểm nứt gãy, sụt lún, sạt lở trên tuyến đường huyết mạch, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.​

Theo nghị quyết, diện tích rừng phòng hộ được chuyển mục đích sử dụng là 0,2621 ha. Toàn bộ diện tích này hiện trạng là rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim giàu, với tổng trữ lượng gỗ cây đứng 55,141 m³.​

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu, vị trí, diện tích, hiện trạng rừng, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.​

Đèo Mimosa bị sạt lở “đứt đôi” vào tháng 11/2025

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 được Bộ Giao thông Vận tải (trước khi sáp nhập) phê duyệt vào tháng 7/2022. Đến tháng 5/2026, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự án và ngày 5/5/2026, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng thuộc Bộ Xây dựng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.​

Công trình được triển khai nhằm kịp thời xử lý các hư hỏng, sụt lún tại hai khu vực trên đèo Mimosa, gồm đoạn Km4+100 - Km4+140 (lý trình quốc lộ 20 tại Km227+100 - Km227+140) và đoạn Km6+704,81 - Km6+759,25 (lý trình quốc lộ 20 tại Km229+750 - Km229+770).​

Đây là những vị trí cần được xử lý khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai, ngăn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đèo Mimosa là tuyến đường quan trọng kết nối Đà Lạt với các khu vực phía Nam, có lưu lượng phương tiện lớn, đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa từ Lâm Đồng đi các tỉnh phía Nam và ngược lại. Vì vậy, việc chậm khắc phục các điểm hư hỏng, sạt lở không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.​

Theo phương án được đề xuất, việc triển khai công trình khẩn cấp, trong đó có nắn tuyến, xây dựng cầu cạn và thi công tường chắn bê tông cốt thép, được xác định là giải pháp tối ưu để xử lý tình trạng nứt gãy, sạt lở mái taluy âm. Mục tiêu là sớm ổn định nền đường, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này, nhất là trước mùa mưa bão.​

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, giá trị bổ sung dự kiến để thực hiện công trình khoảng 44,55 tỉ đồng, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.​

Trong bối cảnh các điểm sụt lún, nứt gãy trên đèo Mimosa cần được xử lý sớm, việc tháo gỡ thủ tục về đất rừng có ý nghĩa quan trọng để công trình khẩn cấp được triển khai đúng quy định, không để tình trạng mất an toàn trên tuyến giao thông huyết mạch kéo dài.