Lâm Đồng chuyển cơ hội xúc tiến thành hợp tác thực chất
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan, Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác và phát triển lâu dài tại địa phương.
Tối 24/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Gala dinner kết nối du lịch Lâm Đồng năm 2026 với Thái Lan và Hàn Quốc.
Tham dự có các đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và đại diện các hiệp hội, đối tác du lịch Thái Lan, Hàn Quốc.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đến thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa và thể thao.
Bên cạnh lợi thế về du lịch, Lâm Đồng còn có tiềm năng lớn về công nghiệp, đặc biệt là tài nguyên bô xít với trữ lượng lớn nhất cả nước. Năm 2026, tỉnh đã sản xuất được thỏi nhôm đầu tiên. Về hạ tầng giao thông, ngoài Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạo điều kiện kết nối với nhiều thị trường quốc tế, dự kiến trong hơn 1 năm tới, tuyến cao tốc kết nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giao thương.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong chuyến thăm và làm việc với chính quyền TP Chuncheon (Hàn Quốc) vừa qua, Thị trưởng Yook Dong-Han bày tỏ ấn tượng với Đà Lạt bởi khí hậu mát mẻ, không gian trong lành và cảnh sắc bốn mùa hoa. Từ mối quan hệ đối tác tốt đẹp, Lâm Đồng và TP Chuncheon đã thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, cũng như xúc tiến khôi phục đường bay trực tiếp Incheon - Liên Khương.
Đối với Thái Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa, ẩm thực và cảnh quan nhưng việc kết nối, hợp tác giữa Lâm Đồng với các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan vẫn chưa tương xứng tiềm năng.
Lâm Đồng mong muốn khởi động đường bay trực tiếp Liên Khương - Bangkok trong thời gian sớm nhất để tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách hai chiều, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác du lịch.
Đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lâm Đồng không chỉ có lợi thế về du lịch mà còn sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như rau, hoa, cà phê, chè, trái cây và các sản phẩm chế biến. Đây là những mặt hàng có nhiều dư địa mở rộng thị trường, kết nối hệ thống phân phối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ, trao đổi mà phải được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và kết quả hợp tác thực chất, lâu dài.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng đề nghị các đối tác chủ động kết nối, nghiên cứu cơ hội hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thương mại và dịch vụ.
Tại chương trình, ông Ahn Hyo-seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International (DHI) cho biết, các hoạt động thuộc chương trình K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026 đã ghi nhận 96 biên bản ghi nhớ hợp tác, tổng giá trị 1,86 triệu USD. Trong đó, các hợp đồng đã ký kết để triển khai thực hiện có giá trị 384.000 USD.
Ông Ahn Hyo-seon kỳ vọng các bên tiếp tục thực hiện những cam kết, đưa các thỏa thuận thành giao dịch thực tế và quan hệ hợp tác lâu dài.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-chuyen-co-hoi-xuc-tien-thanh-hop-tac-thuc-chat-475600.html