Các tiết mục văn nghệ giao lưu góp phần tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình hữu nghị và kết nối văn hóa giữa các đại biểu, doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc tại Gala dinner tối 24/11

Tối 24/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Gala dinner kết nối du lịch Lâm Đồng năm 2026 với Thái Lan và Hàn Quốc.

Tham dự có các đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và đại diện các hiệp hội, đối tác du lịch Thái Lan, Hàn Quốc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đến thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa và thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn các doanh nghiệp Thái Lan, Hàn Quốc tăng cường kết nối, biến cơ hội xúc tiến thành những chương trình, dự án hợp tác thực chất, lâu dài và cùng có lợi

Bên cạnh lợi thế về du lịch, Lâm Đồng còn có tiềm năng lớn về công nghiệp, đặc biệt là tài nguyên bô xít với trữ lượng lớn nhất cả nước. Năm 2026, tỉnh đã sản xuất được thỏi nhôm đầu tiên. Về hạ tầng giao thông, ngoài Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạo điều kiện kết nối với nhiều thị trường quốc tế, dự kiến trong hơn 1 năm tới, tuyến cao tốc kết nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giao thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong chuyến thăm và làm việc với chính quyền TP Chuncheon (Hàn Quốc) vừa qua, Thị trưởng Yook Dong-Han bày tỏ ấn tượng với Đà Lạt bởi khí hậu mát mẻ, không gian trong lành và cảnh sắc bốn mùa hoa. Từ mối quan hệ đối tác tốt đẹp, Lâm Đồng và TP Chuncheon đã thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, cũng như xúc tiến khôi phục đường bay trực tiếp Incheon - Liên Khương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kỳ vọng cụ thể hóa cơ hội xúc tiến thành những dự án hợp tác thực chất. Trước mắt, Lâm Đồng và các đối tác thúc đẩy các đường bay quốc tế nối Đà Lạt với Bangkok và Hàn Quốc, qua đó mở rộng thị trường khách và tăng cường hợp tác du lịch hai chiều

Đối với Thái Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa, ẩm thực và cảnh quan nhưng việc kết nối, hợp tác giữa Lâm Đồng với các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan vẫn chưa tương xứng tiềm năng.

Lâm Đồng mong muốn khởi động đường bay trực tiếp Liên Khương - Bangkok trong thời gian sớm nhất để tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách hai chiều, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác du lịch.

Các tiết mục văn nghệ giao lưu góp phần tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình hữu nghị và kết nối văn hóa giữa các đại biểu, doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc tại Gala dinner tối 24/11

Đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lâm Đồng không chỉ có lợi thế về du lịch mà còn sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như rau, hoa, cà phê, chè, trái cây và các sản phẩm chế biến. Đây là những mặt hàng có nhiều dư địa mở rộng thị trường, kết nối hệ thống phân phối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ, trao đổi mà phải được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và kết quả hợp tác thực chất, lâu dài. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng đề nghị các đối tác chủ động kết nối, nghiên cứu cơ hội hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thương mại và dịch vụ.

Ông Ahn Hyo-seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International (DHI) chia sẻ kết quả hợp tác kinh doanh từ chương trình K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026

Tại chương trình, ông Ahn Hyo-seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International (DHI) cho biết, các hoạt động thuộc chương trình K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026 đã ghi nhận 96 biên bản ghi nhớ hợp tác, tổng giá trị 1,86 triệu USD. Trong đó, các hợp đồng đã ký kết để triển khai thực hiện có giá trị 384.000 USD.

Ông Ahn Hyo-seon kỳ vọng các bên tiếp tục thực hiện những cam kết, đưa các thỏa thuận thành giao dịch thực tế và quan hệ hợp tác lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao đổi với các đối tác, doanh nghiệp Thái Lan và Hàn Quốc về cơ hội hợp tác, đầu tư tại Lâm Đồng