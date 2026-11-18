Thiếu tá Trần Anh Văn, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng giao lưu tại phần trả lời câu hỏi với học sinh

Trang bị kỹ năng từ tình huống thực tế

Một lời bình luận trên mạng xã hội, hành vi trêu đùa thiếu kiểm soát hay mâu thuẫn nhỏ trong học tập, sinh hoạt đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được nhận diện, giải quyết kịp thời. Đây là những vấn đề được đặt ra trong chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2026 do Cục Cảnh sát hình sự, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Tại chương trình, Thiếu tá Trần Anh Văn, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết hợp phổ biến quy định pháp luật với hỏi đáp, hướng dẫn xử lý tình huống thực tế. Học sinh được trao đổi về kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng tránh tai nạn và hỗ trợ bạn bè khi gặp nguy hiểm.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại điểm Trường THCS Hồ Quang Cảnh, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Qua những tình huống gần gũi với lứa tuổi, các em được hướng dẫn kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Khi gặp vấn đề vượt quá khả năng xử lý, học sinh cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng. Cách truyền đạt trực quan, kết hợp giao lưu giúp các em có điều kiện trao đổi, được giải đáp những vấn đề gặp phải trong học tập và cuộc sống.

Chia sẻ sau chương trình, em Đinh Bảo Nguyên, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Hồ Quang Cảnh bày tỏ: “Những kiến thức mà các chú Công an truyền đạt trong chương trình giống như hành trang giúp em tự bảo vệ bản thân, nâng cao kiến thức pháp luật và lan tỏa những điều bổ ích đến người thân”.

Em Đinh Bảo Nguyên, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Hồ Quang Cảnh

Cùng với trang bị kiến thức, Ban Tổ chức trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và tặng hơn 1.000 phần quà cho học sinh tham gia giao lưu. Dịp này, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu các trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Diễn ra từ ngày 11 - 13/11, chương trình thu hút hơn 4.500 học sinh tại các trường: Trường THCS Quang Trung, phường Xuân Hương - Đà Lạt; Trường THPT Đắk Glong, xã Quảng Khê và Trường THCS Hồ Quang Cảnh, phường Mũi Né.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người và những nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Đồng hành để bảo vệ học sinh

Những kỹ năng được trang bị tại chương trình cần có sự đồng hành của người lớn để học sinh vận dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ góc độ nhà trường, thầy Cao Hoài Thanh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu 1, Trường THCS Hồ Quang Cảnh cho biết, hoạt động giúp các em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, có thêm kỹ năng trong cuộc sống và học tập, nhất là nhận diện, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội.

Thầy Cao Hoài Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Quang Cảnh, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Để tiếp tục giáo dục, uốn nắn học sinh, nhà trường mong muốn chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ, quan tâm theo dõi các em cả ở trường và tại gia đình. Sự phối hợp này cũng được đại diện phụ huynh xác định là trách nhiệm cần duy trì.

Ông Trần Thanh Tiến, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Hồ Quang Cảnh cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức được trang bị tại chương trình đến phụ huynh toàn trường, qua đó nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục và đồng hành cùng con em.

Các em học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Xuân Hương - Đà Lạt hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi tại chương trình

Thầy Nguyễn Văn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, phường Xuân Hương - Đà Lạt nhấn mạnh hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cho học sinh. Góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tuyên truyền ở điểm Trường THCS Hồ Quang Cảnh, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Trong bối cảnh bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được tăng cường để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Cục Cảnh sát hình sự trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập

Theo Thượng tá Phạm Thanh Sơn, gia đình cần quan tâm, đồng hành, kịp thời nắm bắt tâm lý của con em. Công an cơ sở tiếp tục phối hợp với nhà trường, các đoàn thể chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. Với học sinh, mỗi em cần biết yêu thương, tôn trọng bạn bè, chủ động bảo vệ bản thân và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Trần Anh Văn, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến xâm hại trẻ em, bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với các trường, chính quyền địa phương và các ban, ngành tổ chức tuyên truyền phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học; chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.