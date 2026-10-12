Lâm Đồng chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hóa gắn kết cộng đồng

Lâm Đồng tích cực chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)

Đến ngày 10/10/2026, tại Lâm Đồng đã có 47/124 xã, phường ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 70/124 xã, phường có kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Các địa phương chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế.

Nhiều hoạt động điểm nhấn được chuẩn bị, trong đó có Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15/11 tại khu vực trung tâm Đà Lạt, kết hợp âm nhạc đương đại với việc giới thiệu văn hóa Lâm Đồng, Tây Nguyên.

Từ ngày 20 - 24/11, tại quảng trường Lâm Viên dự kiến diễn ra sự kiện giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” cùng Giải Marathon hữu nghị Việt - Hàn.

Tỉnh dự kiến tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I từ ngày 16 - 20/11, tại phường Đông Gia Nghĩa; chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI; cùng các hoạt động triển lãm sách, ảnh, giới thiệu di sản, tuần phim, trải nghiệm văn hóa truyền thống và phong trào thể dục thể thao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự kiến tổ chức mít tinh, diễu hành áo dài với chủ đề “Ngàn sắc áo dài - lan tỏa văn hóa Việt”, quy mô khoảng 1.000 người.

Tỉnh xác định lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, người dân làm chủ thể tham gia và thụ hưởng; gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo thành chuỗi hoạt động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.

Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời, hoàn thiện dữ liệu trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, phục vụ công bố toàn quốc dự kiến ngày 1/11/2026.