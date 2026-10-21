Lâm Đồng chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội

Các tiết mục văn nghệ tham dự chương trình đang được các đơn vị gấp rút chuẩn bị

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, dự kiến diễn ra vào sáng 25/10/2026 tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà.

Tham dự có đại biểu TP Hà Nội, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện các địa phương qua các thời kỳ, cựu thanh niên tiền trạm, doanh nghiệp và Nhân dân tiêu biểu.

Các đơn vị chức năng xã Nam Ban Lâm Hà gấp rút chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Trong 2 ngày (24 - 25/10), tại xã Nam Ban Lâm Hà sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, gắn kết các thế hệ người dân vùng kinh tế mới.

Nổi bật là hội trại truyền thống với 18 trại gồm: 17 trại của 17 thôn và 1 trại chỉ huy; cùng 17 gian hàng giới thiệu tinh hoa ẩm thực Thăng Long hòa quyện với sản vật đặc trưng của Lâm Đồng. Đây là dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống và thành quả lao động của người dân sau 50 năm xây dựng vùng kinh tế mới.

Cô và trò Trung tâm âm nhạc Nhật Linh đang nỗ lực tập luyện cho các tiết mục tham gia chương trình lễ kỷ niệm

Các hoạt động trò chơi dân gian và thể thao được tổ chức trong ngày 24/10, với những nội dung như: kéo co, nhảy dây, đoàn tàu đoàn kết, đua thuyền trên cạn và nhảy bao bố mang tên “Bước chân kinh tế mới”.

Các hoạt động hướng đến sự giao lưu, gắn bó giữa cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần đoàn kết và những ký ức về hành trình lập nghiệp trên vùng đất mới.

Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh cũng được chuẩn bị, góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất và những thành quả phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại xã Nam Ban Lâm Hà

Cùng với đó, triển lãm hình ảnh, tư liệu và hiện vật với chủ đề “50 năm một chặng đường lịch sử - Sắt son nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng” sẽ tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới. Những hình ảnh, tư liệu quý góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, tôn vinh sự đóng góp của các thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đêm nghệ thuật và các hoạt động tri ân, kết nối

Tối 24/10, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào khí Thăng Long đến sức sống mới trên cao nguyên” do Nhà hát Chèo Hà Nội chủ trì sẽ mang đến không gian giao lưu văn hóa giữa Thủ đô và cao nguyên Lâm Đồng.

Trước đó, từ ngày 19 - 23/10, đoàn nghệ thuật Hà Nội tổ chức lưu diễn phục vụ Nhân dân tại 5 xã thuộc khu vực Lâm Hà, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân.

Các thôn, xóm trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà được trang trí rợp bóng cờ chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, tỉnh cũng triển khai công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, băng rôn, cờ phướn và khẩu hiệu; tổ chức khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Các hoạt động tri ân, xây dựng công trình chào mừng cũng được triển khai. Trong đó, địa phương chuẩn bị tổ chức gắn biển công trình hồ Ba Đình chào mừng kỷ niệm 50 năm và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên hồ, với 2 cây lộc vừng được bố trí. Những hoạt động này góp phần lưu giữ dấu ấn của sự kiện, thể hiện tình cảm và sự trân trọng đối với chặng đường phát triển của vùng kinh tế mới.

Cán bộ, công chức xã Nam Ban Lâm Hà hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Cùng với các chương trình văn hóa, thể thao, tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội rà soát, đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời chuẩn bị nội dung làm việc và đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó, mở rộng hợp tác và phát huy tiềm năng, lợi thế của hai địa phương.

Để các hoạt động diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả, UBND tỉnh cùng các sở, ngành và UBND xã Nam Ban Lâm Hà đang khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức, chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, điện, nước, khu vực hội trại và vệ sinh môi trường.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông, y tế và cấp cứu cũng được xây dựng, triển khai đồng bộ.

Các tiết mục văn nghệ tham dự chương trình đang được các đơn vị gấp rút chuẩn bị

Với chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực, Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng không chỉ là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ đầy nỗ lực của các thế hệ đi trước, mà còn góp phần bồi đắp tình đoàn kết, nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm tiếp nối truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.