Lâm Đồng chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc,

Theo kế hoạch, Festival diễn ra từ ngày 19 - 31/12/2026, gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng.

Đến nay, các sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung chuẩn bị các chương trình khai mạc, bế mạc, không gian hoa, triển lãm hoa - cây cảnh, hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch...

Toàn tỉnh đã có 54 xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”.

Tại khu vực Đà Lạt, phường Lâm Viên đang xây dựng 6 tuyến đường hoa, tương ứng 6 không gian hoa, với kinh phí dự kiến khoảng 3,4 tỷ đồng. Phường Xuân Hương đăng ký 11 chương trình, tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, trong đó có 10 tuyến đường hoa.

54 xã, phường tại Lâm Đồng đang hưởng ứng phong trào người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival.

Liên quan kinh phí tổ chức, Sở Tài chính dự toán Festival năm nay tăng cao so với các kỳ trước. Sở đang phối hợp xây dựng phương án, dự toán cụ thể cho từng chương trình để làm cơ sở vận động nguồn xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị Festival tạo dấu ấn về sự hội tụ ba miền sau sáp nhập, đồng thời đẩy mạnh phong trào trồng hoa, cây xanh, gắn với mục tiêu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 không còn nhiều.

Mặt khác, thời điểm cuối năm, Lâm Đồng còn nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng khác. Do vậy, các đơn vị, địa phương có kế hoạch, lộ trình rõ ràng trong mọi công tác chuẩn bị.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc.

Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình cụ thể, đẩy nhanh các phần việc từ lựa chọn không gian, giống hoa, thiết kế đến kịch bản chương trình

Các địa phương cũng được yêu cầu vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia, đồng thời mời các tỉnh, thành có thế mạnh về hoa đến trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu thêm không gian ẩm thực, tour tham quan vườn hoa và vận động doanh nghiệp duy trì các không gian hoa sau Festival, hướng tới xây dựng thương hiệu “Đà Lạt 4 mùa hoa”.