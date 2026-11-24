Chư tôn đức trao quà đến bà con xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Đoàn do Hòa thượng Thích Giác Trí, viện chủ chùa Minh Giác làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của chư Tăng Ni và Phật tử.

Đoàn đã đến đảnh lễ Tam bảo, thăm, cúng dường 10 ngôi chùa, tạo duyên lành cho Phật tử gieo trồng phước đức.

Dịp này, đoàn đã tổ chức bàn giao nhà tình thương cho bà Huỳnh Thị Ngôi, ngụ tại thôn Đông Hòa, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng; trao tặng 50 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bàn giao nhà và trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Được biết, gia đình cụ Ngôi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện sửa chữa ngôi nhà đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, chùa Minh Giác đã vận động kinh phí hỗ trợ sửa chữa, giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn hơn.

Đây là căn nhà tình thương thứ 25 do chùa Minh Giác phát động, vận động nguồn lực thực hiện và trao tặng trong chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.