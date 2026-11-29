Đồng bào dân tộc Cơ Ho tại xã Đam Rông 1 giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc

Kế hoạch tập trung rà soát, đánh giá thực trạng văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; xác định những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, không gian văn hóa, làng, bản, buôn truyền thống cần bảo tồn, đồng thời lựa chọn các chủ thể văn hóa nòng cốt và chủ thể kế cận để thực hiện việc gìn giữ, trao truyền di sản.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững. Tỉnh sẽ lựa chọn những địa bàn có giá trị văn hóa, cảnh quan và điều kiện phù hợp để xây dựng các mô hình bảo tồn; hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian, thực hành và trao truyền văn hóa gắn với du lịch.

Đồng thời, khuyến khích phát triển sản phẩm thủ công truyền thống, chợ phiên, hoạt động trải nghiệm văn hóa và khởi nghiệp dựa trên giá trị văn hóa bản địa.

Xã Tuy Đức mở lớp truyền dạy văn hóa cồng chiêng tại bon Đắk Búk So

Kế hoạch cũng chú trọng xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa tại trường học và khu dân cư, với các hoạt động giới thiệu nhạc cụ, trang phục, nghề thủ công, ẩm thực, trò chơi, tri thức dân gian; thực hành dân ca, dân vũ và cồng chiêng. Các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa được khuyến khích tham gia truyền dạy, hướng dẫn thực hành, qua đó phát hiện và bồi dưỡng thế hệ kế cận.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh điều tra, sưu tầm, ghi âm, ghi hình, lập hồ sơ khoa học và số hóa tư liệu văn hóa truyền thống, ưu tiên những giá trị có nguy cơ mai một. Việc bảo tồn phải tôn trọng tính xác thực, toàn vẹn của văn hóa; lấy cộng đồng dân tộc thiểu số làm chủ thể, bảo đảm người dân trực tiếp tham gia và được thụ hưởng lợi ích, không sân khấu hóa hoặc thương mại hóa làm sai lệch các nghi lễ, tín ngưỡng và yếu tố văn hóa thiêng.

Lâm Đồng chú trọng bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm rà soát, lập danh mục văn hóa có nguy cơ mai một, không gian văn hóa truyền thống cần bảo tồn; lựa chọn chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể kế cận và hướng dẫn các tổ, nhóm cộng đồng xây dựng dự án phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Việc triển khai Nghị định số 269 góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, đồng thời, tạo thêm cơ hội phát triển du lịch và sinh kế gắn với giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.