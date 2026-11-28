Thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; kịp thời thông tin đến thôn, bản, tổ dân phố và Nhân dân để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh.

Các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra những khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để chủ động cảnh báo và kiên quyết sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế; đồng thời bảo đảm nơi ở tạm, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại khu vực sơ tán.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và hướng dẫn giao thông tại các khu vực nguy hiểm; kiên quyết không để người dân, phương tiện đi qua ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương cũng cần triển khai phương án tiêu thoát nước, ứng phó ngập úng tại đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh được giao theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; tiếp nhận thông tin sự cố thiên tai qua Tổng đài 112 để kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm khả năng ứng cứu và khắc phục sự cố kịp thời, hiệu quả.

Xã Bảo Lâm 2 giăng dây cảnh báo và cử lực lượng túc trực tại khu vực sạt lở ven hồ Đắk Lông Thượng

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ; kịp thời cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng, địa phương và người dân. Phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho vùng hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng.

Các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công Thương chủ động triển khai phương án ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất, nhất là hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc, cơ sở y tế, trường học; đồng thời dự trữ hàng hóa thiết yếu và bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý.

Đối với các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình và mực nước hồ; chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn hồ, đập phù hợp với diễn biến thời tiết. Thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, điều tiết nước và thông tin kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng vùng hạ du khi vận hành xả nước; đặc biệt chú trọng phương án ứng phó trong trường hợp phải xả lũ khẩn cấp.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, sát với diễn biến thực tế. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng; phổ biến, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ năng phòng tránh mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả; đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhanh chóng khắc phục hậu quả khi thiên tai, sự cố xảy ra.