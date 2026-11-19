Gió mạnh, sóng lớn khu vực ven biển Lâm Đồng

Theo đó, nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 21/11, nhiều khu vực có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trên các vùng biển Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết. Đồng thời, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, giữ an toàn về người và tài sản. Các đơn vị duy trì thông tin liên lạc, bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven biển, ven suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với 14 xã, phường ven biển và Đặc khu Phú Quý gồm: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ và Phú Quý, UBND tỉnh yêu cầu theo dõi chặt diễn biến gió mạnh trên biển, thông báo và hướng dẫn thuyền trưởng, chủ tàu thuyền chủ động phòng tránh. Các địa phương giám sát kỹ hoạt động của phương tiện trên biển, nhất là tàu, thuyền du lịch tại các vịnh, khu vực ven biển, đảo; tuyên truyền, hướng dẫn người dân và chủ phương tiện phòng ngừa dông, lốc, gió mạnh.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi sát thời tiết, trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Sở Nông nghiệp và Môi trường trực ban theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ, tham mưu tổng hợp thiệt hại, đề xuất phương án ứng phó, khắc phục và tập trung bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, hành lang thoát lũ sông, suối.

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Riêng các sở, ngành liên quan chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn trong phạm vi quản lý; trong đó chú trọng an toàn giao thông, công trình xây dựng, khu đô thị, hệ thống thoát nước; tập trung an toàn hồ, đập thủy điện, hệ thống điện, sản xuất công nghiệp, không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Song song, thông báo kịp thời tình hình thời tiết, gió mạnh, nguy cơ thiên tai trên biển cho tàu thuyền đang neo đậu, hoạt động, duy trì thông tin liên lạc và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn phải thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình và mực nước hồ, vận hành đúng quy trình, chủ động điều tiết nước, thông báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng vùng hạ du khi xả nước và lưu ý phương án ứng phó khi xả lũ khẩn cấp. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ động cập nhật tin cảnh báo, tăng cường đưa tin về diễn biến thiên tai để người dân chủ động phòng tránh.