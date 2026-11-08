Lâm Đồng chủ động ứng phó thiên tai trong 10 ngày tới

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (hàng đầu ngoài cùng); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục sạt lở đèo Prenn do ảnh hưởng thiên tai (tháng 9/2026)

Cục Khí tượng Thủy văn vừa dự báo ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh miền Bắc từ ngày 8/11 đến ngày 12/11/2026. Do ảnh hưởng đợt lạnh này, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Để ứng phó với dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai.

Các đơn vị, địa phương thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; đồng thời, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở do mưa lũ trong năm vừa qua. (Ảnh: Tư liệu)

Các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trên cơ sở này, mỗi đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Các sở, ngành, xã, phường, đặc khu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Quá trình bố trí trực ban nghiêm túc, thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo, cập nhật tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn (nếu có) gửi về Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước để tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

Riêng UBND các xã, phường ven biển gồm: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ và Đặc khu Phú Quý cần theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 hỗ trợ sơ tán tài sản cho người dân trong đợt mưa lũ năm 2025. (Ảnh: Tư liệu)

Trên cơ sở này, các địa phương thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, nhằm chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

UBND các xã, phường ven biển giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Việc tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra cần thực hiện kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn về người khi có sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết. Đơn vị bố trí trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, duy trì tiếp nhận thông tin sự cố thiên tai qua Tổng đài 112 để kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng cứu, khắc phục sự cố kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu.

Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lớn. (Ảnh: Tư liệu)

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết và thiên tai. Đơn vị chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai theo nhiệm vụ được giao, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở này, đơn vị báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó, khắc phục kịp thời và xem xét hỗ trợ theo quy định. Việc tập trung bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, hành lang thoát lũ các sông, suối trên địa bàn cần được ngành nông nghiệp và môi trường thực hiện nghiêm túc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Các sở, ngành và lực lượng liên quan ưu tiên triển khai phân luồng giao thông, khắc phục sạt lở do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo Prenn. (Ảnh: Tư liệu)

Sở Xây dựng tập trung bảo đảm an toàn giao thông, công trình xây dựng, khu đô thị, hệ thống thoát nước. Sở Công thương tập trung bảo đảm an toàn hồ, đập thủy điện, hệ thống điện, hoạt động sản xuất công nghiệp và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; kịp thời xử lý các sự cố, không để phát sinh thiệt hại do chủ quan.

Đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang neo đậu, hoạt động trên biển về tình hình thời tiết, gió mạnh và các nguy cơ thiên tai trên biển, nhằm chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các đơn vị duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống, sự cố và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có yêu cầu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân rời khỏi điểm ngập cục bộ tới nơi an toàn trong các trận mưa lớn. (Ảnh: Tư liệu)

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình và mực nước hồ. Các đơn vị chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn hồ, đập phù hợp với diễn biến mưa, lũ.

Các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, chủ động điều tiết nước và thông tin kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng vùng hạ du khi vận hành xả nước. Các phương án ứng phó trong trường hợp phải xả lũ khẩn cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du cần được đặc biệt lưu ý.

Đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ động cập nhật thông tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tăng cường thông tin về diễn biến thiên tai đến các địa phương và người dân để chủ động phòng tránh.

Đối với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, bảo đảm các bản tin được cung cấp kịp thời, chính xác, sát với diễn biến thực tế và có độ tin cậy cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu 124 xã, phường, đặc khu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động trong công tác phòng, chống thiên tai

Đài Khí tượng Thủy văn chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, liên tục cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó, đơn vị giúp các cấp, các ngành và người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai phương án ứng phó với các loại hình thiên tai có thể ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh.

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công văn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo dự báo xu thế thiên tai, trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8-9/11/2026, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026 - 2027.

Từ ngày 9/11 đến ngày 12/11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt mưa lớn trên diện rộng. (Ảnh: Tư liệu)

Theo đó, từ đêm 8/11 đến ngày 12/11/2026, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Từ ngày 9/11 đến ngày 12/11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.