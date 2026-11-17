Hồ Tây tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng chỉ tích nước được hơn 47% so với dung tích thiết kế

Nguy cơ thiếu nước trong mùa khô 2027

Tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, một số hồ chứa đang tích nước thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước trong mùa khô 2027.

Đến ngày 13/11/2026, hồ Tây (xã Đức Lập) tích được khoảng 1,57 triệu m³, đạt hơn 47% dung tích thiết kế, thấp hơn 43 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Hồ phục vụ tưới cho 506 ha cây trồng, đồng thời cấp nước thô phục vụ sản xuất nước sinh hoạt với lưu lượng 2.000 m³/ngày đêm.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông kiểm tra trạm bơm nước ở hồ Tây, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng

Tương tự, hồ Trúc Sơn (xã Cư Jút) tích được gần 629.000 m³, đạt hơn 54% dung tích thiết kế 1,15 triệu m³, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 100%. Hồ phục vụ tưới cho gần 366 ha cây trồng, trong đó có hơn 70 ha lúa hai vụ.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, đơn vị đang quản lý 327 hồ chứa cùng 116 công trình thủy lợi khác tại khu vực phía Tây và trung tâm Lâm Đồng. Tổng lượng nước tại 327 hồ chứa đạt khoảng 240/256 triệu m³, tương đương 93,68% dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Tình hình hồ chứa thủy lợi phía Tây và trung tâm Lâm Đồng đến ngày 13/11/2026

Số liệu theo dõi của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, trong tháng 10/2026, mưa xuất hiện rải rác, lượng mưa trung bình ngày phổ biến dưới 10 mm. Lưu lượng nước về một số hồ thủy điện lớn ở mức thấp.

Điển hình, lưu lượng nước về hồ Đại Ninh trong tháng 10/2026 thấp hơn khoảng 14% so với trung bình nhiều năm. Hồ Đơn Dương ghi nhận lượng nước tích trữ khoảng 65% dung tích, trong khi hồ Đồng Nai 3 đạt khoảng 89% vào ngày 28/10.

Nhiều hồ chứa thủy lợi tại Lâm Đồng nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang tích nước thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lưu vực sông Srêpốk có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên diện rộng trong mùa khô 2026 - 2027, cao điểm từ tháng 2 - 6/2027.

Trên lưu vực, tổng nhu cầu sử dụng nước khoảng 2,7 tỷ m³/năm, trong đó nông nghiệp chiếm 83,1%. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi, thủy điện mới phục vụ khoảng 30% diện tích cần tưới. Phần lớn diện tích còn lại phụ thuộc vào nước mưa, nước dưới đất và sông, suối tự nhiên.

Qua rà soát đầu tháng 10/2026, trong 62 hồ thủy lợi có dung tích từ 1 triệu m³ trở lên trên lưu vực Srêpốk, có 8 hồ tích dưới 30% dung tích thiết kế, một số hồ đã xuống mực nước chết. Cùng với xu hướng dòng chảy giảm và mực nước dưới đất hạ thấp, nguy cơ thiếu nước trong mùa khô 2027 tiếp tục được cảnh báo.

Nguy cơ thiếu nước trong mùa khô năm 2027 tại Lâm Đồng đã và đang được các cơ quan chuyên môn cảnh báo

Chủ động nguồn nước, điều chỉnh sản xuất từ sớm

Trước nguy cơ hạn hán và thời tiết cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo để người dân chủ động ứng phó.

Trong đó, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, hạn chế ảnh hưởng của hạn hán đối với sản xuất và đời sống.

Các ngành chức năng Lâm Đồng thường xuyên kiểm tra các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo ứng phó với nguy cơ thiếu nước

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Vũ Đình Cường cho biết, Sở đã yêu cầu các xã, phường, Đặc khu Phú Quý và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng nước, khả năng bảo đảm nguồn tưới và diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Từ kết quả rà soát, các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2027, điều chỉnh diện tích canh tác, bố trí mùa vụ linh hoạt và ưu tiên giống ngắn ngày tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước.

Người dân Lâm Đồng chủ động chuyển đổi cây trồng tại những khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước

Đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, việc sử dụng nước tiết kiệm được chú trọng. Ngành nông nghiệp định hướng chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, đồng thời kiểm soát diện tích cây ăn quả, nhất là sầu riêng, chanh leo, phù hợp với khả năng cấp nước.

Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước theo dõi dung tích hồ chứa, diễn biến dòng chảy và khả năng cấp nước để kịp thời cảnh báo nguy cơ hạn hán.

Trên cơ sở đó, các công trình thủy lợi chủ động điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước. Đối với những hồ có dung tích thấp, cần tính toán phương án cấp nước phù hợp, ưu tiên sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu trong mùa cạn.

Các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi của Lâm Đồng triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với khô hạn

Đối với vùng sản xuất ngoài phạm vi tưới của công trình thủy lợi, các địa phương khuyến khích người dân thu trữ nước tại chỗ. Ao, hồ nhỏ và công trình trữ nước hộ gia đình có thể bổ sung nguồn tưới khi thời tiết khô hạn kéo dài.

Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông được giao hướng dẫn kỹ thuật canh tác tiết kiệm nước, chuyển giao các mô hình tưới tiết kiệm và chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu. Hoạt động tập huấn, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng và quản lý sâu bệnh trong điều kiện khô hạn cũng được chú trọng.

Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt tình hình khí hậu và chủ động triển khai các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chuyên môn sẽ phối hợp cập nhật nguồn nước, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và cung cấp thông tin cho địa phương.

Qua đó, các vùng sản xuất có cơ sở điều chỉnh mùa vụ, sử dụng nước tiết kiệm và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ hạn hán trong năm 2027.

Người dân Lâm Đồng được khuyến cáo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả để thích ứng với biến đổi khí hậu