Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lũ

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng ngập khá sâu. Hình ảnh ghi nhận chiều 24/9. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ghi nhận tại thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang, nước lũ phủ lên những vườn thanh long đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Nhiều trụ thanh long ngập trong nước, những trái đã bắt đầu chín cũng đứng trước nguy cơ hư hỏng.

Nhiều vườn thanh long tại khu vực phía đông Lâm Đồng bị ngập. (Ảnh: THANH HẢI)

Nhìn vườn thanh long khoảng 300 trụ của gia đình đang chìm trong nước, ông Hồ Đức Hưng, thôn Văn Lâm xót xa: “Khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ thu hoạch, nhưng mưa lớn đã nhấn chìm công sức, chi phí đầu tư của gia đình”. Ông nói thêm, ở vùng này thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn, nhưng trận này ngập sâu quá. Gia đình vừa mới bón thêm phân để thúc cây, giờ ngâm nước hai ngày là trôi hết. Ngập nước là trái hư.

Tại thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang, mưa lũ ảnh hưởng khoảng 250 hộ, hơn 120ha thanh long và 1,5ha hoa màu. Nhà cửa bị ngập, một số tuyến đường ngập, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng túc trực tại khu vực cầu Đúc, xã Tuyên Quang. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đáng chú ý, nước chảy xiết qua cầu Đúc, tuyến giao thông nối xã Tuyên Quang với phường Bình Thuận, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại. Để chủ động ứng phó, thôn Phú Hưng huy động sáu thành viên túc trực tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa người cao tuổi đến nơi an toàn.

Trưởng thôn Nguyễn Phương Vinh cho biết, địa phương đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ ngay khi nước bắt đầu lên. Thôn cũng vận động nhân dân đóng góp lắp camera quan sát nước lũ. Nếu nước dâng cao thì kịp thời thông báo cho bà con hạn chế qua lại, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Thôn Phú Hưng huy động lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa người cao tuổi đến nơi an toàn. (Ảnh: CTV)

“Trước tình hình nước về rất lớn, thôn đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ, thường xuyên túc trực ở những điểm xung yếu, hỗ trợ bà con di dời đồ đạc, đưa người già ra khỏi vùng trũng thấp đến nơi an toàn”, ông Vinh nói.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, từ sáng 24/9, phường Hàm Thắng, Bình Thuận và các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm cho học sinh tại một số điểm trường tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng bị ngập. Hình ảnh ghi nhận chiều 24/9. (Ảnh: BẢO VĂN)

Có mặt tại phường Hàm Thắng, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp hơn, khi mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Sông Quao điều tiết nước. Từ ngày 22 đến 24/9, nhiều khu vực ven sông, vùng thấp trũng trên địa bàn phường bị ngập cục bộ. Các tổ dân phố Kim Bình, Phú Hòa, Thắng Thuận, Xuân An 1 là những nơi chịu ảnh hưởng rõ.

Một địa điểm tại phường Hàm Thắng bị ngập khá sâu trong chiều 24/9. (Ảnh: BẢO VĂN)

Một đoạn trên Quốc lộ 28 tại khu vực phía đông Lâm Đồng bị ngập sâu trong chiều 24/9. (Ảnh: BẢO VĂN)

Qua rà soát, phường Hàm Thắng xác định có hơn 300 hộ cần di dời khẩn cấp và con số có thể tiếp tục tăng. Địa phương đã huy động lực lượng túc trực tại các địa bàn xung yếu, chuẩn bị trụ sở, trường học làm nơi tránh trú và bố trí hậu cần bảo đảm sinh hoạt cho người dân khi sơ tán.

Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng chiều 24/9. (Ảnh: BẢO VĂN)

“Rút kinh nghiệm năm 2025, năm nay phường chủ động bố trí các trụ sở, trường học để người dân di dời đến đó tránh trú. Cùng với đó, tổ hậu cần ngay hôm nay (24/9) sẽ chuẩn bị thức ăn, nước uống, bảo đảm cuộc sống tạm thời cho người dân trong những ngày mưa lũ”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàm Thắng Trần Ngọc Hiền thông tin.

Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng, ghi nhận chiều 24/9, có đoạn bị ngập khá sâu. Cơ quan chức năng đặt các biển cảnh báo, bố trí lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, phân luồng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, phân luồng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực ngập sâu trên Quốc lộ 1A, đoạn qua trung tâm phường Hàm Thắng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong hai ngày 23 và 24/9, nhiều địa phương khu vực phía đông tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại Phan Rí Cửa là 150mm, Mũi Né 148mm; Tuy Phong 138mm; Hồng Sơn 123mm; Hòa Thắng 122mm; Hải Ninh 121mm; Hàm Thuận Bắc 117mm; Vĩnh Hảo 113mm; Lương Sơn 110mm...

Dự báo, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng, thấp; sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Trong hai ngày 23 và 24/9, nhiều địa phương khu vực phía đông Lâm Đồng có mưa to đến rất to khiến mực nước trên sông lên nhanh. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thống kê bước đầu, toàn tỉnh có 1.874 căn nhà bị ngập, ảnh hưởng, thiệt hại; khoảng 2.838ha cây trồng, 10 ao cá bị ngập; nhiều tuyến đường giao thông, cầu bị hư hỏng, đèo sạt lở đất đá.

Nhiều diện tích cây trồng khu vực phía đông Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ. (Ảnh: THANH HẢI)

Hiện, các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn, khắc phục nhà cửa, ổn định đời sống; tổ chức hỗ trợ thực phẩm, nước uống và các điều kiện cần thiết để bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng ngập. Đồng thời, tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng các vị trí bị sạt lở, ngập sâu; cử lực lượng túc trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.