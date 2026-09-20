Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất

Chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 21 đến 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm/đợt, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

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Tại Lâm Đồng, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực đã có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn như xã Sơn Điền 112 mm; xã Trường Xuân 67 mm; xã Đức An và xã Đơn Dương cùng 66 mm; xã Hàm Kiệm 56 mm; các xã Thuận Hạnh, Tuy Đức, Lạc Dương cùng 55 mm. Dự báo trong 24 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; kịp thời thông tin để Nhân dân chủ động phòng tránh. Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tuyến ĐT722 nối Đà Lạt với khu vực Đam Rông có nguy cơ sạt lở cao vào cao điểm mùa mưa

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được huy động kiểm tra, rà soát, chủ động di dời người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông và du lịch

Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt tại các tuyến đèo Bảo Lộc, Prenn, Mimosa, Tà Nung, đường 722, Quốc lộ 27C; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

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Đối với dự án đường Tỉnh lộ 722, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức trực ban tại hiện trường, theo dõi chặt diễn biến thời tiết và xử lý kịp thời các vị trí sạt lở.

Trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động tour mạo hiểm, dã ngoại và các hoạt động vui chơi, giải trí có tính chất mạo hiểm trong mùa mưa nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

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Theo ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, công tác theo dõi, cảnh báo và thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai cần được thực hiện kịp thời, liên tục để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cũng như giúp các cấp, ngành và người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh.