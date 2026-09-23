Lâm Đồng chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều diện tích thanh long bị ngập tại xã Tuyên Quang

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 15 giờ ngày 22/9 đến 15 giờ ngày 23/9, nhiều khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại xã Hàm Kiệm 172 mm, phường Bình Thuận 155 mm, phường Mũi Né 153 mm, phường Tiến Thành 139 mm và xã Hồng Sơn 125 mm.

Mưa lớn đã gây ra thiệt hại tập trung tại các vùng sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh ghi nhận khoảng 1.054,38 ha cây trồng bị ngập úng, 10 ao cá và khoảng 430 con vật nuôi bị ảnh hưởng.

Lực lượng xã Hàm Kiệm hỗ trợ người dân tại các điểm ngập

Trong đó, xã Hàm Kiệm có khoảng 400 ha thanh long bị ngập ở độ sâu từ 0,5 - 1 m; xã Tánh Linh có khoảng 120 ha lúa bị ngập, gồm 100 ha lúa mới gieo sạ và 20 ha lúa chuẩn bị thu hoạch.

Tại xã Hàm Liêm, khoảng 123 ha cây trồng bị ngập, gồm 80 ha lúa, 30 ha thanh long và 13 ha rau màu. Xã Hàm Thuận có hơn 105 ha lúa bị ngập, xã Sơn Mỹ khoảng 30 ha lúa, xã Cát Tiên 3 khoảng 73 ha cây trồng bị ngập, trong đó có 59 ha lúa.

Bên cạnh đó, từ ngày 20 - 23/9, mưa lũ đã làm 59 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, xã Cát Tiên 3 có 25 căn, xã Cát Tiên 2 có 7 căn, xã Quảng Khê có 16 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương, xã Bảo Lâm 3 có 6 căn bị ngập và phường Phan Thiết có 4 căn nhà bị sạt lở, hư hỏng. Các địa phương đã tổ chức di dời những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại suối Cát (xã D’ran), nước chảy xiết làm sạt lở nghiêm trọng phần chân cầu dân sinh bê tông

Về hạ tầng, tại xã Quảng Khê, mưa lớn làm 2 cầu dân sinh bị cuốn trôi, 1 cầu dân sinh bị ngập, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Tuyến đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha bị sụt lún khoảng 30 m. Tại xã Hàm Liêm, 1 cầu dân sinh bị hư hỏng, khoảng 10 km đường dân sinh bị ngập. Một số điểm sạt lở cũng xảy ra trên Quốc lộ 28, đèo Prenn, đèo Đại Ninh và các tuyến đường dân sinh.

Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tổng thiệt hại sơ bộ do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh khoảng 8 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá để cập nhật đầy đủ thiệt hại.

Nước sông Đồng Nai đoạn qua xã Cát Tiên đang ở mức cao

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở đất tại nhiều khu vực, ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để thông tin kịp thời đến người dân. Các địa phương phải kiên quyết rà soát, cắm biển cảnh báo và tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, sạt trượt.

Đối với các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng như các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Quảng Khê và Quảng Sơn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các vùng bị ngập sâu, chia cắt để cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói. Lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho người dân qua lại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, tổng hợp thiệt hại và tham mưu phương án hỗ trợ. Song song đó, chỉ đạo các hồ chứa thực hiện phương án tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong bối cảnh tác động của hiện tượng El Nino...

Theo dự báo, trong những ngày tới, từ chiều 23/9 đến chiều 25/9, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 110 mm, có nơi trên 180 mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng, thấp và sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu.