Hồ Tà Mon thường cạn nước vào mùa khô

Tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn nước

Dù mới giữa tháng 11/2026, nhưng ở nhiều khu vực tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy diễn biến khó lường của thời tiết. Khởi đầu mùa khô, khu vực biển gió mạnh, nắng nóng kéo dài khiến một số hồ chứa có trữ lượng nước chưa cao. Từ thực tế đang diễn ra, cùng với những thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 11/2026 - tháng 1/2027 khiến người dân không thể chủ quan. Bởi dự báo lượng mưa các tháng cuối năm và đầu năm sau tại khu vực có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Điều này kết hợp nền nhiệt độ cao, sẽ tác động trực tiếp đến dòng chảy về hồ và tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng trong mùa khô 2027.

Thời điểm này nguồn nước vẫn đáp ứng cho nông dân sản xuất lúa

Để chủ động ứng phó, các biện pháp đang được tỉnh triển khai đến các địa phương, đơn vị chuyên môn liên quan. Đáng chú ý, hiện nay nông dân các địa phương trong tỉnh đang sản xuất vụ mùa năm 2026. Theo ghi nhận tại một số xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, nguồn nước tưới cho sản xuất, nhất là sản xuất lúa vụ mùa cơ bản đáp ứng đủ, nhưng cần tính toán vụ tới.

Như lời chia sẻ của bà Tô Thị Nhung (thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy), gia đình sản xuất hơn 5 sào lúa, gần 1 tháng nữa mới thu hoạch. Nhờ có nguồn nước đầy đủ từ công trình thủy lợi nên lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, để chủ động sản xuất vụ đông xuân tới, bà Nhung và các hộ dân trong khu vực đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và theo khuyến cáo của địa phương, chủ động việc tiết kiệm nguồn nước tưới.

Hồ Cà Giang (phường Bình Thuận) đang được khắc phục, xử lý để đảm bảo an toàn

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Nhận diện rõ thách thức từ hiện tượng El Nino, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động phòng ngừa hạn hán từ sớm. Trong đó, khuyến cáo các địa phương không bố trí sản xuất vượt quá khả năng bảo đảm nguồn nước của các công trình thủy lợi. Đồng thời quản lý chặt chẽ, không để người dân tự phát canh tác ở những vùng không chủ động được nguồn nước hoặc nằm ngoài hệ thống cấp nước.

Đối với sản xuất lúa vụ đông xuân 2026 - 2027 sắp tới, ngành nông nghiệp đưa ra các hướng dẫn khung thời vụ cụ thể cho từng vùng. Tại các vùng chủ động nguồn nước, thời gian xuống giống đại trà tập trung từ ngày 10 - 31/12/2026, kết thúc gieo cấy trước ngày 10/1/2027. Riêng với chân đất 3 vụ lúa, khu vực phía Đông tỉnh xuống giống từ ngày 15/11 và kết thúc trong tháng 12/2026; khu vực phía Tây xuống giống từ ngày 15/11 - 10/12/2026…

Về phía đơn vị quản lý hồ chứa, ông Nguyễn Anh Khoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận (Lâm Đồng) cho biết: Công ty đã xây dựng phương án ứng phó toàn diện để vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hồ đập, vừa tối đa hóa việc tích trữ nước cho năm sau. Cụ thể, đơn vị đang rà soát, kiểm tra và khẩn trương khắc phục các vị trí hư hỏng, thất thoát nước để sẵn sàng cho việc tích nước. Ngoài ra, khẩn trương khắc phục những hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng tích trữ, dẫn và cấp nước; tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, cửa lấy nước, bể hút trạm bơm để tăng khả năng dẫn nước và tích trữ...

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, Lâm Đồng đang chủ động kiểm soát các rủi ro thiên tai, bảo đảm an toàn sản xuất và ổn định đời sống xã hội trong mùa khô 2026 - 2027.

Theo Công ty TNHH MTV Khai Thác Công trình thủy lợi Bình Thuận, đến giữa tháng 11/2026, tổng lượng nước hữu ích trong hệ thống hồ chứa thủy lợi đạt 320,71 triệu m3, tương đương 86,5% dung tích hữu ích thiết kế, cao hơn 9,55 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2025. Hồ thủy điện Hàm Thuận đạt 92,8%, hồ Đại Ninh chỉ đạt 60,2%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 97,25 triệu m3.