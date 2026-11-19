Hạn hán cục bộ trong mùa khô trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn tới ngành nông nghiệp. (Ảnh: Chính Thành)

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên rà soát, cập nhật phương án ứng phó, kể cả những tình huống bất lợi hơn dự báo.

Theo nhận định, El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Tuy nhiên, mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường vẫn có khả năng xảy ra. Vì vậy, các địa phương phải xác định khu vực, nhóm dân cư có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao, chủ động phương án ứng phó và bố trí nguồn lực phù hợp.

Tỉnh yêu cầu ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt, y tế và các nhu cầu thiết yếu, nhất là tại trường học, bệnh viện, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển và những địa bàn thường xuyên thiếu nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước sạch; xây dựng phương án dự phòng, kết nối và hỗ trợ giữa các hệ thống.

Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần tính toán khả năng cấp nước trong suốt mùa khô để điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng và diện tích canh tác; không bố trí sản xuất tại khu vực không bảo đảm nguồn nước. Người dân được hướng dẫn tích trữ nước, áp dụng tưới tiết kiệm, sử dụng nước hiệu quả và bảo vệ cây trồng lâu năm, vật nuôi, thủy sản trong thời kỳ nắng nóng, hạn hán.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải chủ động điều tiết, vận hành linh hoạt, tranh thủ tích nước trong thời gian còn lại của mùa lũ, bảo đảm nhu cầu sử dụng mùa khô nhưng không ảnh hưởng đến an toàn công trình và vùng hạ du. Các đơn vị chủ rừng, địa phương rà soát khu vực trọng điểm cháy rừng, bố trí lực lượng, phương tiện, nguồn nước theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường tuần tra, cảnh báo và xử lý kịp thời nguy cơ cháy.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng bảo đảm điện cho trạm bơm, công trình cấp nước; rà soát phương án tiêu thoát nước, chống ngập tại đô thị, khu dân cư và vùng sản xuất. Lực lượng quân đội, công an chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển nước, chữa cháy rừng, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giải pháp ứng phó với diễn biến thực tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.