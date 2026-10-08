Lâm Đồng chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều xã khu vực phía Tây Lâm Đồng vào tháng 9/2026

Ngày 8/10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Vũ Đình Cường cho biết, từ đầu năm 2026 tới nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 đợt thiên tai với nhiều hình thái như mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh, ngập úng, sạt lở taluy, sạt lở bờ biển và sóng lớn.

Thiên tai làm 1 người chết, 4 người bị thương, 326 căn nhà bị hư hỏng và 3.047 căn nhà bị ngập. Các địa phương phải tổ chức di dời 978 hộ dân đến nơi an toàn.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng. Khoảng 11.019 ha cây trồng bị ngã đổ, ngập úng, hư hỏng, 72.145 con gia súc, gia cầm bị chết. Ngoài ra, 14,1 ha nhà kính, nhà lưới bị hư hỏng.

Người dân Lâm Đồng di dời tài sản ra khỏi khu vực bị ngập lụt

Tại các khu vực ven biển, 4 tàu cá bị chìm hoặc hư hỏng. Hệ thống hạ tầng cũng bị ảnh hưởng với 18 cột điện, trụ đèn bị gãy, 57 điểm sạt lở taluy, 5 tuyến kênh thủy lợi, 24 cầu, cống giao thông và 9 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển.

Nhiều tuyến đường bị ngập, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và đời sống người dân. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 119 tỷ đồng.

Sạt lở tại đèo Prenn, cửa ngõ vào đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn diễn biến phức tạp

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tăng cường theo dõi, dự báo và cảnh báo sớm. Thông tin về nguy cơ thiên tai phải được truyền tải kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động ứng phó.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát mức độ an toàn của hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều và các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng. Các địa phương phải chủ động phương án bảo vệ người dân, sản xuất và những công trình hạ tầng thiết yếu.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chủ động phương án bảo vệ người dân, sản xuất và những công trình hạ tầng thiết yếu

Sau thiên tai, các lực lượng chức năng được yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và hạn chế thấp nhất thiệt hại phát sinh.