Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Quân khu 7 và các ý kiến thảo luận để hoàn thiện báo cáo, tham mưu phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ. Những thông tin tiếp nhận phải được kiểm tra, xác minh, đối chiếu chặt chẽ, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Tỉnh cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, ưu tiên những địa điểm đã có thông tin rõ ràng; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được Lâm Đồng triển khai quyết liệt, hoàn thành ngày 12/8, trước kế hoạch giao hơn 3 tháng. (Ảnh: CTV)

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được địa phương triển khai quyết liệt, hoàn thành ngày 12/8, trước thời hạn tỉnh giao hơn 3 tháng. Toàn tỉnh có 4.776 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, trong đó 3.625 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 75,9%. Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn thành bàn giao 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN, đạt 100% số mẫu đủ điều kiện lấy mẫu.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đối với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và đơn vị thu mẫu tổ chức 16 điểm thu nhận mẫu tập trung trên địa bàn tỉnh và đã thu nhận 1.371/1.366 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được 17/26 mộ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong phối hợp tuyên truyền, thu thập thông tin, xác minh danh tính liệt sĩ và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đề nghị, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân đặc biệt là cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa để cung cấp thông tin.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trong giai đoạn tiếp theo. (Ảnh: CTV)

Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu, chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin; sâu sát với nhân dân, nhất là những người tham gia kháng chiến để nắm được thông tin.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Giai đoạn 2 thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân, quyết tâm nâng cao hiệu quả của chiến dịch.