Lâm Đồng chủ động phương án trợ giúp xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai

Ghi nhận trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở ở nhiều khu vực. Riêng tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, do xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún đất với độ sâu trung bình khoảng 20cm, phạm vi khu vực nứt dài khoảng 300m, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đây.

Dân quân xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân thôn Đắk Snao tại nơi ở tạm để tránh sạt lở. Ảnh: THANH XUÂN

Còn tại khu vực xã Cát Tiên 3, rạng sáng 21-9 nước từ thượng nguồn dâng cao tại các suối Đạ Bo, Đạ Sị gây lũ quét, ngập cục bộ tại một số khu vực. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời người dân ra khỏi những khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương chủ động phương án bảo đảm lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: THANH XUÂN

Trước diễn biến tình hình thời tiết những ngày qua, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách giữ đỡ người dân bị thiệt hại do thiên tai. Trường hợp nhu cầu hỗ trợ vượt khả năng cân đối ngân sách địa phương thì lãnh đạo địa phương tham mưu UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia để xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

Đưa nhu yếu phẩm vượt địa hình trơn trượt giúp người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: THANH XUÂN

Đối với các địa phương, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phương án bảo đảm lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.