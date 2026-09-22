Lâm Đồng chủ động phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Nước ngập nhiều khu vực tại xã Tà Đùng đầu tháng 9/2026

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế tăng cường nhân lực y tế, chuẩn bị thuốc, vật tư thiết yếu và các điều kiện cần thiết để cứu chữa người bị thương, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Ngành y tế chủ động phương án duy trì hoạt động của các cơ sở y tế, xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn cộng đồng khi xảy ra thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến các sở, ngành và địa phương để chủ động ứng phó.

Ngành chuyên môn phối hợp rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, chia cắt; hướng dẫn địa phương xây dựng phương án sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Lực lượng Dân quân thường trực xã Quảng Sơn hỗ trợ các hộ dân vững thiên tai dựng lán trại

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát, cập nhật phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xác định các khu vực, hộ gia đình và nhóm đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động phương án hỗ trợ.

Các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm và chỗ ở tạm thời.

Khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại, xác định các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp; ưu tiên hộ bị mất nhà, hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình có người chết, bị thương, mất tích và các nhóm yếu thế.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn lực cứu trợ; đồng thời giám sát việc hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.