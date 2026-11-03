Lâm Đồng chủ động phương án bảo đảm an toàn Lễ hội nhạc Jazz

Phối cảnh sân khấu quảng trường Lâm Viên tại Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Giữ an ninh, thông suốt các tuyến đường

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Cùng với chuẩn bị nội dung biểu diễn, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức đang phối hợp triển khai phương án bảo vệ an ninh, điều tiết giao thông, kiểm soát an toàn sân khấu và các điều kiện phục vụ khán giả..

Các hoạt động của lễ hội được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, khuôn viên dự án Haus Đà Lạt và phía trước Rạp 3 tháng 4, khu Hòa Bình. Với các địa điểm nằm trong khu vực trung tâm, công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn liền với việc tổ chức giao thông, bố trí nơi đậu, đỗ xe và quản lý phương tiện phục vụ chương trình đòi hỏi sự chủ động từ phương án ban đầu.

Lễ hội được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Công an tỉnh đang tập trung triển khai phương án bảo vệ tại các địa điểm diễn ra lễ hội, phối hợp với đơn vị tổ chức bảo đảm an toàn cho đại biểu, nghệ sĩ, người dân và du khách.

Công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự được chú trọng cùng với việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Xe chữa cháy sẽ túc trực tại khu vực chương trình theo phương án được duyệt, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Các nghệ sĩ đang biểu diễn âm nhạc tại hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Để bảo đảm lưu thông, lực lượng công an phối hợp tổ chức chốt chặn, điều tiết, phân luồng và quản lý phương tiện ra vào các khu vực liên quan. Việc phối hợp được thực hiện ngay trong giai đoạn thi công, lắp đặt sân khấu.

Đơn vị tổ chức cung cấp danh sách phương tiện, biển số xe, thông tin người điều khiển và thời gian dự kiến ra vào trung tâm Đà Lạt, làm cơ sở cho lực lượng chức năng quản lý, điều tiết phù hợp.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại cuộc họp ngày 21/10

Cùng với phân luồng giao thông, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng phương án đậu, đỗ xe quanh quảng trường Lâm Viên, khu vực Haus Đà Lạt. Địa phương làm việc với các tổ chức, cá nhân quản lý bãi đỗ xe có thu phí để tạo thuận lợi cho đại biểu, Ban Tổ chức.

Công tác bảo đảm an toàn còn được kết nối từ khâu đón tiếp các đoàn khách. Công an tỉnh phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Sở Ngoại vụ xây dựng phương án thực hiện quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh đối với đại biểu, nghệ sĩ quốc tế. Các đơn vị phối hợp chuẩn bị việc đón, tiễn, phục vụ các đoàn khách đến tham dự lễ hội thuận lợi, an toàn.

Tại cuộc họp ngày 21/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Tại các khu vực tổ chức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn, rà phá bom mìn, vật liệu nổ theo quy định. Hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi hình, quảng bá cũng được hướng dẫn thực hiện đúng thủ tục. Việc bay flycam chỉ được tiến hành khi đáp ứng đầy đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chú trọng an toàn sân khấu

Song song với phương án bảo vệ, các điều kiện kỹ thuật phục vụ biểu diễn đang được rà soát. Đối với những hạng mục lắp dựng ngoài trời, yêu cầu an toàn được đặt ra từ hồ sơ thiết kế, kết cấu đến biện pháp giằng néo, thử tải, có tính đến trường hợp diễn ra thời tiết xấu như: gió lớn, mưa và thời tiết bất lợi.

Công nhân tập kết thiết bị dựng sân khấu phục vụ Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại quảng trường Lâm Viên

Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tổ chức và các cơ quan liên quan kiểm tra sân khấu, khán đài, màn hình LED, các hạng mục lắp dựng tạm theo yêu cầu chuyên môn. UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng tham gia kiểm tra, giám sát tại địa bàn. Các phương án kỹ thuật, điện, kết cấu tạm và ứng phó thời tiết phải được rà soát, phê duyệt hoặc chấp thuận theo thẩm quyền trước khi triển khai.

Cùng với an toàn kỹ thuật, ngành y tế triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tại buổi họp báo thông tin về lễ hội sáng 30/10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, đề nghị các đơn vị cùng Ban Tổ chức phối hợp sát sao, hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm chương trình đúng tiến độ và tuân thủ quy định.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh tại Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Đồng chí Đinh Văn Tuấn lưu ý, chất lượng biểu diễn phải đi cùng sự chuyên nghiệp trong tổ chức, giúp công chúng tham gia thuận tiện, an toàn; trong đó cần quan tâm đầy đủ các phương án an ninh, giao thông, phòng ngừa cháy nổ, chăm sóc y tế và giữ gìn môi trường.

Việc bảo đảm an toàn cho lễ hội không chỉ phục vụ một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn mà còn thể hiện năng lực tổ chức các chương trình âm nhạc chuyên nghiệp của địa phương. Từ công tác bảo vệ, điều tiết giao thông đến kiểm soát sân khấu, hệ thống điện, y tế và vệ sinh môi trường, các phần việc đều hướng tới tạo không gian thưởng thức âm nhạc an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách.

Việc thiết kế, lắp đặt sân khấu được Ban Tổ chức tính toán để bảo đảm an toàn ngay cả khi thời tiết xấu diễn ra

Sự chuẩn bị đồng bộ cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 góp phần cụ thể hóa danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Qua mỗi sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, an toàn, âm nhạc ngày càng gắn bó với đời sống đô thị, từng bước xây dựng Đà Lạt trở thành điểm đến văn hóa giàu sức hút đối với công chúng trong nước và quốc tế.