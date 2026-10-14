Lâm Đồng chủ động phòng ngừa tai nạn, ứng phó sạt lở trên Quốc lộ 28B

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 28B

Bám tuyến, kịp thời xử lý nguy cơ

Trên Quốc lộ 28B, hoạt động tuần tra, kiểm soát được Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng duy trì thường xuyên.

Ngoài giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các giấy tờ liên quan, đối với phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra thêm những điều kiện phục vụ hoạt động vận tải. Trong quá trình kiểm tra, tài xế được nhắc nhở tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát khi qua các đoạn đèo dốc, cong cua.

Đây là những nội dung được lực lượng CSGT Lâm Đồng chú trọng trên Quốc lộ 28B, bởi tuyến đường có địa hình phức tạp, việc lưu thông chịu ảnh hưởng đáng kể của thời tiết. Khi mưa lớn, mặt đường trơn trượt, sương mù hạn chế tầm nhìn, các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu hoặc không giữ khoảng cách an toàn càng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Thiếu tá Phạm Phú, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cơ bản được duy trì, các phương tiện lưu thông tương đối ổn định. Tuy nhiên, qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị xác định cần tập trung phòng ngừa, xử lý các hành vi chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định và không giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi thời tiết xấu.

Lực lượng CSGT dọn đá rơi xuống đường trên tuyến Quốc lộ 28B vào ngày 27/9

Cùng với kiểm soát việc chấp hành của người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng còn tăng cường ứng phó với nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Thời gian gần đây, Quốc lộ 28B đã xảy ra các vụ sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại. Mới đây, khi xảy ra sự cố về nền đường trên Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, Đội CSGT đường bộ số 3 đã kịp thời có mặt, phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục, đồng thời điều tiết và hướng dẫn phương tiện qua khu vực.

Tại các điểm bị ảnh hưởng, việc hướng dẫn phương tiện giảm tốc độ, di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng giúp hạn chế nguy hiểm trong thời gian xử lý đất đá trên mặt đường.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 dọn đất đá rơi xuống đường, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn

Theo Thiếu tá Phạm Phú, về lâu dài, khi Quốc lộ 28B ngày càng trở thành tuyến kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên và khu vực Duyên hải miền Trung, công tác bảo đảm an toàn giao thông cần được triển khai đồng bộ, gắn hạ tầng an toàn, phương tiện an toàn với ý thức người tham gia giao thông, công nghệ hỗ trợ và lực lượng phản ứng nhanh.

Giám sát tốc độ cả ngày lẫn đêm

Gắn với hoạt động tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT Lâm Đồng tăng cường ứng dụng thiết bị đo tốc độ tự động trên Quốc lộ 28B. Đây là giải pháp hỗ trợ giám sát thường xuyên việc chấp hành tốc độ, phục vụ phát hiện và xử lý vi phạm trên tuyến.

Với tuyến đường có nhiều đoạn đèo dốc, cong cua, việc duy trì giám sát tốc độ thường xuyên là một giải pháp phục vụ phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Hệ thống camera giám sát giao thông giúp lực lượng chức năng chủ động trong theo dõi tình hình giao thông trên tuyến Quốc lộ 28B

Trung tá Đặng Vũ Linh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các thiết bị đo tốc độ tự động sử dụng công nghệ laser để ghi nhận phương tiện vi phạm, truyền dữ liệu về trung tâm xử lý. Hình ảnh có thể được chuyển trực tiếp đến các tổ tuần tra lưu động trên tuyến thông qua mạng 4G/5G, phục vụ xử lý tại hiện trường hoặc xử phạt nguội.

Thiết bị có khả năng đo tốc độ trong điều kiện làn đường hỗn hợp, ghi nhận cả xe ô tô và mô tô. Khi được lắp đặt tại vị trí cố định, hệ thống giám sát phương tiện 24/24 giờ mà không cần cán bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực tại một điểm.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho người dân xem lại hình ảnh vi phạm

Trong thời gian vận hành thử, có thời điểm hệ thống camera phát hiện, ghi nhận hàng trăm trường hợp trong một ngày đêm. Kết quả ghi nhận này cho thấy việc chấp hành tốc độ trên tuyến vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ, gắn với tuyên truyền, nhắc nhở để người điều khiển phương tiện tự giác tuân thủ quy định.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 điều tiết giao thông vào ngày 11/10

Thông qua dữ liệu được truyền về, lực lượng CSGT có thêm cơ sở phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Các tổ tuần tra lưu động vừa tiếp nhận hình ảnh từ thiết bị, vừa trực tiếp kiểm tra phương tiện và theo dõi tình hình giao thông. Công nghệ và hoạt động bám tuyến vì vậy hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc bảo đảm an toàn trên Quốc lộ 28B vì vậy cần gắn công tác tuần tra, giám sát của lực lượng chức năng với trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp vận tải và ý thức chấp hành của mỗi tài xế. Khi lượng phương tiện và khách du lịch tiếp tục tăng, yêu cầu đặt ra là sử dụng hiệu quả dữ liệu giám sát, nâng cao khả năng phòng ngừa, phản ứng nhanh trước các tình huống trên tuyến, để người dân đi lại an toàn, thuận lợi và yên tâm.