Lâm Đồng chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến huyết mạch dịp cuối năm

Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 185 km, có mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhất là xe tải, xe container và xe khách đường dài

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 185 km, có mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhất là xe tải, xe container và xe khách đường dài. Những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại tăng cao, khiến áp lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến càng lớn.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng duy trì tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, tại khu vực cửa ngõ giáp tỉnh Khánh Hòa

Tại khu vực cửa ngõ giáp tỉnh Khánh Hòa, đoạn qua các xã Phan Rí Cửa, Liên Hương và Vĩnh Hảo, nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông thường xuyên. Việc không chấp hành quy định về tốc độ, chuyển hướng, chuyển làn hoặc vượt xe không đúng quy định có thể làm gia tăng nguy cơ va chạm, ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 kiểm soát trên Quốc lộ 1A, tại khu vực cửa ngõ giáp tỉnh Khánh Hòa

Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng duy trì tuần tra, kiểm soát trên đoạn tuyến được phân công phụ trách, tập trung phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn như: chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường và vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 3.000 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 15,5 tỷ đồng.

CSGT kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của xe khách trên Quốc lộ 1A

Riêng trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phụ trách, lực lượng CSGT thực hiện gần 1.500 ca tuần tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 6.100 trường hợp, với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, quy định về tránh, vượt xe, dừng, đỗ và sử dụng làn đường.

Thượng tá Đỗ Ngọc Liêm, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đơn vị phụ trách đã giảm cả 3 tiêu chí.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, phương tiện quá khổ giới hạn, quá tải trọng và các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách.

Thượng tá Đỗ Ngọc Liêm, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng CSGT chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát khi chuyển hướng, chuyển làn và không sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Việc nâng cao ý thức tự giác của tài xế được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là trên tuyến có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông.

Anh Phạm Văn Thông, tài xế xe tải ở xã Lương Sơn cho biết, trong quá trình vận chuyển hàng hóa, anh luôn chấp hành quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Theo anh, tuân thủ quy định giao thông không chỉ giúp hạn chế vi phạm mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng lưu thông.

Đối với hoạt động vận tải hành khách đường dài, yêu cầu an toàn càng cần được đặt lên hàng đầu. Anh Đỗ Hữu Tâm, tài xế xe khách chạy tuyến Quảng Trị - TP Hồ Chí Minh cho rằng, người lái xe phải giữ tỉnh táo, tuân thủ tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu để bảo đảm an toàn cho hành khách trong suốt hành trình.

Chủ động phòng ngừa tai nạn

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, trên Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết và 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 3 vụ, số người chết giảm 4 người, số người bị thương không tăng, không giảm. Trong thời gian này, trên tuyến không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

CSGT dừng để kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của xe khách trên Quốc lộ 1A

Kết quả trên cho thấy tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến tích cực ở 2 tiêu chí về số vụ và số người chết. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu khi lưu lượng phương tiện lớn, nhiều loại xe cùng lưu thông trên tuyến. Do đó, các biện pháp phòng ngừa cần được duy trì thường xuyên, nhất là trong thời điểm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao vào cuối năm.

CSGT kiểm tra giấy tờ của người điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A

Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, bảo đảm kiểm soát thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế.

Lực lượng chức năng sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, kiểm soát tốc độ, xử lý nghiêm các hành vi lấn làn, vượt xe không đúng quy định và chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

CSGT lập biên bản 1 trường hợp vi phạm

Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiếp tục được khai thác để phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm, làm căn cứ xử lý theo quy định, trong đó có hình thức xử phạt nguội.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, hướng đến đội ngũ tài xế kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và người dân thường xuyên lưu thông trên tuyến.

CSGT kiểm tra giấy tờ của người điều khiển xe tải trên Quốc lộ 1A

Việc kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm với tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông của lực lượng chức năng sẽ góp phần quan trọng trong phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những tháng cuối năm.