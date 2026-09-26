Lâm Đồng chủ động phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Chính quyền phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kết nối quốc tế nhằm nâng cao giá trị nông sản. Trong ảnh: Khảo sát thực tế trong Dự án Nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam

Nếu coi Chỉ số PCI (Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) như “đầu vào” đo lường chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thông thoáng của môi trường kinh doanh và sự thuận lợi của các thủ tục hành chính, thì Chỉ số BPI là để đo lường “đầu ra” về sức khỏe thực tế, tốc độ phát triển, quy mô và năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Việc sử dụng cặp chỉ số PCI và BPI cho thấy một bước ngoặt về tư duy quản trị, là chuyển từ đánh giá “nỗ lực kiến tạo” của bộ máy sang đo lường “sức khỏe thực tiễn” của nền kinh tế.

Trong 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 3.055 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 15.900 tỷ đồng, tăng 13% về số doanh nghiệp và tăng 17% về vốn; 674 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 1.424 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giảm 2%, 1.185 doanh nghiệp giải thể, tăng 164% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 22/9, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 6.160 tỷ đồng.

Các địa phương tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá phát triển doanh nghiệp

Tuy nhiên, đối với Lâm Đồng, mức độ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân qua mật độ doanh nghiệp/1.000 dân, tốc độ gia tăng số lượng doanh nghiệp mới, quy mô vốn/lao động và khả năng đóng góp vào kinh tế địa phương… được đánh giá là còn khá hạn chế, dù môi trường điều hành kinh tế của tỉnh có một số điểm tích cực. Phần lớn các thực thể tư nhân tại địa phương tập trung ở quy mô siêu nhỏ và nhỏ (SMEs). Nhóm doanh nghiệp này dễ tổn thương trước các biến động thị trường, chi phí đầu vào và rào cản tín dụng dài hạn.

Bên cạnh đó, thực tế tại Lâm Đồng cho thấy, ngành nông nghiệp và du lịch đã hình thành một số thương hiệu có tiếng; thế nhưng Lâm Đồng chưa có sự xuất hiện của các doanh nghiệp quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt, nên chưa hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ và vệ tinh xoay quanh “sếu đầu đàn”. Vì vậy, nếu soi chiếu dưới lăng kính BPI thì tỷ lệ doanh nghiệp đang thực sự hoạt động trên 1.000 dân tại Lâm Đồng vẫn còn khoảng cách khá xa so với các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhận thức được các vấn đề trong phát triển doanh nghiệp, Lâm Đồng đã thẳng thắn bắt bệnh các “điểm nghẽn”, cảnh báo tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” giữa định hướng cấp tỉnh và khâu thi hành ở cấp phòng, ban, địa phương… trong cấp phép đất đai, môi trường, quy hoạch, đầu tư hay quy trách nhiệm cho người đứng đầu, tối ưu hóa thủ tục và chuyển đổi số công vụ, hình thành cơ chế đối thoại chất lượng cao… Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng ghi nhận sự tăng tiến, khi 72% doanh nghiệp tham gia đánh giá thái độ phục vụ của bộ máy công chức cấp phòng, sở đã có chuyển biến rõ rệt.

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Để tạo chuyển biến trong thời gian tới, ngày 21/9/2026 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã có thư ngỏ gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hoạt động, đầu tư và đồng hành phát triển lâu dài tại Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định, mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh và gắn bó với tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện các thủ tục hải quan tại địa phương… Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lâm Đồng cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương. UBND tỉnh Lâm Đồng tin tưởng rằng, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực, xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, xanh, bền vững và thịnh vượng.