Theo UBND tỉnh, thời gian qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không có chức năng vẫn tổ chức tuyển chọn, tư vấn và thu tiền trái phép tiếp tục xảy ra.

Đáng chú ý, các hình thức lừa đảo trực tuyến với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, giả mạo hợp đồng, thông báo và quảng cáo tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài trên internet diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người lao động.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn.

Sở Nội vụ chủ trì rà soát các tổ chức, cá nhân quảng cáo, tuyển chọn và thu tiền trái phép; làm rõ những trường hợp mạo danh hoặc sử dụng thông tin, giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ để tuyển dụng, tư vấn, đào tạo nhằm thu tiền bất hợp pháp. Xử lý nghiêm các hành vi thu phí vượt quy định hoặc lợi dụng hoạt động tuyển chọn lao động để thu tiền trái phép.

Công an tỉnh cần tăng cường kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân không có giấy phép nhưng đăng tải thông tin tuyển chọn, quảng cáo và thực hiện hành vi thu tiền trái phép trên mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về những thủ đoạn lừa đảo hình thức quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, giả mạo thương hiệu doanh nghiệp, giả mạo thông báo tuyển dụng đi làm việc tại Hàn Quốc, Úc, Canada hoặc yêu cầu người lao động chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Đối với các xã, phường, đặc khu, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo; hướng dẫn người lao động tiếp cận các kênh tuyển dụng hợp pháp. Các địa phương cần chủ động rà soát những điểm tư vấn, thu nhận hồ sơ tự phát; phối hợp với công an cấp xã và Sở Nội vụ xác minh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.