Lâm Đồng chủ động hạ mực nước hồ thủy điện, tạo dung tích đón mưa lũ

Hồ thủy điện Đồng Nai 2 được yêu cầu điều tiết, hạ dần mực nước để tạo thêm dung tích phòng lũ trước đợt mưa lớn dự báo kéo dài đến hết ngày 20/10 - Ảnh minh họa

Trong những ngày tới, thời tiết tại khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với lượng mưa phổ biến từ 30–60 mm trong 24 giờ, một số nơi có thể vượt 80 mm. Mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng lượng nước đổ về các hồ chứa, khiến việc chủ động điều tiết và dành thêm dung tích phòng lũ trở thành yêu cầu quan trọng nhằm giảm áp lực cho công trình, đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hạ du.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo điều tiết đối với hồ thủy điện Đồng Nai 2 và hồ Hàm Thuận, yêu cầu các đơn vị vận hành chủ động hạ dần mực nước hồ, tạo khoảng trống để tiếp nhận lượng nước có thể tăng nhanh khi mưa lớn xảy ra.

Tại hồ Đồng Nai 2, lúc 9 giờ ngày 16/10/2026, mực nước hồ ở cao trình 679,93 m, gần mức dâng bình thường 680 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 134 m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả xuống hạ du là 118 m³/s, gồm 108 m³/s qua tua-bin và 10 m³/s qua tràn. Đơn vị vận hành được yêu cầu tăng lượng xả so với lượng nước về để đưa mực nước hồ xuống cao trình 679,50 m trước nửa đêm ngày 17/10, sau đó duy trì nhằm tạo dung tích đón lũ trong thời gian mưa lớn được dự báo kéo dài đến ngày 20/10. Việc điều tiết phải được thực hiện thận trọng, tránh gây biến động bất thường về dòng chảy phía hạ du.

Đối với hồ Hàm Thuận, mực nước lúc 6 giờ ngày 16/10 ở cao trình 604,70 m, trong khi mực nước dâng bình thường là 605 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 159 m³/s, lượng nước qua tua-bin là 120 m³/s và chưa xả qua tràn. Theo yêu cầu điều tiết, hồ bắt đầu thực hiện xả điều tiết từ 15 giờ cùng ngày để hạ dần mực nước, chủ động tạo dung tích phòng lũ. Việc vận hành cũng cần được phối hợp với tình hình dòng chảy tại khu vực hạ du, trong đó mực nước tại Tà Pao là một thông số cần theo dõi khi xem xét phương án điều tiết tiếp theo.

Việc hạ mực nước hồ trước các đợt mưa lớn không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong vận hành công trình thủy điện, mà còn là một giải pháp chủ động nhằm giảm rủi ro khi lượng nước đổ về hồ tăng cao. Tuy nhiên, quá trình điều tiết có thể làm thay đổi lưu lượng dòng chảy phía hạ du. Vì vậy, thông tin cảnh báo kịp thời và sự phối hợp giữa đơn vị vận hành hồ, chính quyền địa phương cùng người dân có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn.

Các địa phương nằm trong vùng có khả năng chịu tác động được yêu cầu thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Với hồ Đồng Nai 2, các địa bàn cần chú ý gồm Đinh Trang Thượng và Phúc Thọ. Đối với hồ Hàm Thuận, phạm vi thông tin, cảnh báo bao gồm Đông Giang, La Dạ, Đồng Kho, Hàm Thạnh, Tánh Linh, Bắc Ruộng, Nghị Đức, Đức Linh, Nam Thành, Trà Tân và Hoài Đức.

Chủ động phòng lũ từ hồ chứa, kết hợp cảnh báo sớm và nâng cao ý thức phòng tránh trong cộng đồng sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại khi thời tiết diễn biến bất lợi. Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn, việc theo dõi sát diễn biến nguồn nước, vận hành hồ an toàn và bảo đảm thông tin đến từng khu dân cư là những yếu tố cần được đặt lên hàng đầu./.