Lâm Đồng chủ động giữ an toàn, thông suốt trên Quốc lộ 28B

Lực lượng chức năng túc trực, điều tiết giao thông tại một điểm sạt lở dưới đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B (xảy ra ngày 24/9)

Tại Km 31+300, dưới chân đèo Đại Ninh, mưa lớn khiến đất đá từ khu vực đồi cao ập xuống mặt đường. Đây là vị trí đã ghi nhận 2 lần sạt trượt từ cuối tuần trước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Nguy hiểm hơn, khu vực sạt lở này còn khoét sâu vào chân trụ điện 110kV. Ngoài vị trí này, các đoạn khác ở Km 39+900; Km 24+200 trên Quốc lộ 28B cũng xảy ra sạt lở phía taluy dương.

Ngay khi xảy ra sự cố, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn. Chính quyền xã Phan Sơn cũng ngay lập tức huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp xử lý, khơi thông mặt đường, bảo đảm giao thông trên tuyến được thông suốt.

Lực lượng công an, quân đội dọn dẹp đất đá, bảo đảm Quốc lộ 28B luôn thông suốt

Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn cho biết: “Địa phương đã triển khai ngay các phương án khắc phục, chủ động lực lượng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên tuyến”.

Không chỉ tập trung lực lượng, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, công tác phòng ngừa cũng được chú trọng. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung - đơn vị thi công nâng cấp Quốc lộ 28B đang đẩy nhanh việc xây dựng kè đá kiên cố và gia cố các mái taluy tại một số vị trí xung yếu.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Bộ Xây dựng) gia cố các mái taluy

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Bộ Xây dựng) cho biết: “Đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục, vừa chủ động khắc phục các sự cố phát sinh trên tuyến, bảo đảm tuyến quốc lộ huyết mạch được an toàn, thông suốt”.

Nhờ chủ động theo dõi, ứng phó và xử lý kịp thời, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 28B được bảo đảm, các điểm sạt lở được kiểm soát, khắc phục kịp thời.

Một đoạn Quốc lộ 28B qua xã Phan Sơn, dưới chân đèo Đại Ninh

Quốc lộ 28B dài gần 70 km, điểm đầu nối Quốc lộ 1A, điểm cuối giao nhau với Quốc lộ 20, đi qua các xã: Lương Sơn, Phan Sơn, Tà Hine và Ninh Gia của tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường bộ huyết mạch kết nối khu vực biển xanh với trung tâm tỉnh.