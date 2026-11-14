Lâm Đồng chủ động chuẩn bị toàn diện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027

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Theo đánh giá chung, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tổ chức kỳ thi năm 2026 vẫn còn một số khâu chưa được kiểm soát chặt chẽ, từ hệ thống văn bản, quy chế đến công tác thanh tra, kiểm tra.

Từ thực tế đó, ngành giáo dục yêu cầu toàn hệ thống nghiêm túc vận dụng 5 bài học kinh nghiệm cốt lõi. Trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị sớm, từ xa và toàn diện ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương, trên các phương diện như cơ sở vật chất, đội ngũ, quy chế, dạy học và ôn tập. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thanh tra, kiểm tra thực tế nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị; nâng cao chất lượng chuyên môn, nhất là công tác xây dựng và thẩm định đề thi; chủ động cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời giải đáp những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

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Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi năm 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, các cơ sở giáo dục và đề nghị UBND các địa phương phối hợp chặt chẽ.

Đối với các phòng chuyên môn thuộc sở, chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án phòng, chống gian lận thi cử (đặc biệt là sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI, camera an ninh và thiết bị rà soát kim loại); đồng thời chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nhân sự cho việc thử nghiệm phần mềm thi, chấm thi.

Các cơ sở giáo dục tăng cường nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, định hướng chọn môn thi sớm và tăng cường kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Cũng như làm đầu mối truyền thông, bảo đảm thông tin thống nhất, chính xác và kịp thời giải đáp thắc mắc từ dư luận xã hội.

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Đối với các trường THPT và trung tâm giáo dục nghệ nghiệp - giáo dục thường xuyên, khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang bị hệ thống camera giám sát và thiết bị rà soát kim loại; tổ chức dạy học, ôn tập sát với lực lượng học sinh (đặc biệt chú trọng học sinh trung bình, yếu ngay từ đầu năm học); kiên quyết nói không với bệnh thành tích, không can thiệp trái quy định vào kết quả học tập và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm mà không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Cùng với đó, UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc quán triệt nghiêm túc nội dung chỉ đạo, tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và lực lượng công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi diễn ra trên địa bàn.

Với sự chủ động, quyết liệt ngay từ sớm, ngành giáo dục Lâm Đồng đặt mục tiêu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đạt chất lượng cao nhất.