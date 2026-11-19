Lực lượng chức năng và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên phối hợp xử lý cây xanh, bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 1. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Rà soát, xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Khu Quản lý đường bộ IV đã ban hành Văn bản số 3242/KQLĐBIV-QL,TCGT ngày 11/11/2026, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với tình huống thiên tai.

Triển khai chỉ đạo của Khu Quản lý đường bộ IV, ngày 18/11/2026, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Phan Đình (đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên) tổ chức kiểm tra, xử lý cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên Quốc lộ 1, đoạn từ Km1620+200 đến Km1631+800, thuộc địa bàn xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Biển cảnh báo và cọc tiêu được bố trí tại khu vực thi công trên Quốc lộ 1. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Quốc lộ 1 là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kèm dông lốc có thể khiến cành cây gãy, đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, thậm chí dẫn đến tai nạn, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Qua rà soát hiện trường, các lực lượng tập trung kiểm tra những vị trí cây xanh có cành lớn vươn ra phía lòng đường, có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Việc kiểm tra, nhận diện nguy cơ từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra sự cố, nhất là trên đoạn tuyến có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Các lực lượng tham gia phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại hiện trường. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Tổ chức thi công an toàn, không để gián đoạn giao thông

Tại khu vực Km1625+300, phía trái tuyến Quốc lộ 1, thuộc xã Phan Rí Cửa, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã huy động phương tiện chuyên dụng, xe nâng người và nhân lực tiến hành cắt tỉa các cành cây lớn, loại bỏ những bộ phận có nguy cơ gãy, rơi xuống phần đường xe chạy khi có mưa dông, gió mạnh.

Do khu vực thi công nằm sát tuyến đường đang khai thác, việc bảo đảm an toàn cho người lao động và phương tiện lưu thông được đặt lên hàng đầu. Các lực lượng phối hợp bố trí biển cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu và tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực làm việc, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, lực lượng công an và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, công tác kiểm tra, cắt tỉa cây xanh được triển khai chủ động, bảo đảm các yêu cầu về an toàn lao động và trật tự, an toàn giao thông.