Lâm Đồng chủ động bình ổn giá thuốc, dịch vụ y tế dịp cuối năm

Sở Y tế kiểm tra việc kinh doanh trang thiết bị y tế tại một cơ sở. (Ảnh: Tư liệu)

Theo đó, thực hiện Công điện số 70/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8393/BYT-KHTC ngày 6/11/2026 của Bộ Y tế, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác hậu kiểm, giám sát việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân được yêu cầu công khai, minh bạch giá dịch vụ. Thực hiện đấu thầu, mua sắm đúng quy định và tối ưu hóa quy trình hoạt động nhằm kiểm soát chi phí, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý. Ngành y tế cần chủ động phương án dự trữ, bảo đảm nguồn cung thuốc và vật tư xét nghiệm thiết yếu, nhất là trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh hoặc khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối dữ liệu, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi.

Bảo quản thuốc tại Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc trong đợt mưa lũ năm 2025. (Ảnh: Tư liệu)

Bên cạnh vai trò chủ trì của ngành y tế, Sở Tài chính và Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp kiểm soát các yếu tố hình thành giá, tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các nhà thuốc và doanh nghiệp cung ứng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về giá và cạnh tranh. UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường giám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện bình ổn giá, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường y tế trên địa bàn.