Ngày 18/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án, kịch bản tổ chức Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 và chương trình bế mạc kết hợp nghệ thuật chào năm mới 2027.

Theo phương án được báo cáo, lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 12/12 tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh thời gian đòi hỏi các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, hoàn thiện nội dung và các điều kiện tổ chức.

Quang cảnh cuộc họp.

Đơn vị tổ chức đã trình bày ý tưởng thiết kế sân khấu và kịch bản tổng thể của hai chương trình, với điểm nhấn là sự giao hòa giữa cao nguyên, đại ngàn và biển cả. Qua đó, chương trình hướng đến khắc họa những nét đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Lễ khai mạc dự kiến kéo dài hơn 100 phút, gồm phần lễ khoảng 30 phút và chương trình nghệ thuật chia thành 3 chương.

Các tiết mục được dàn dựng kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện hình ảnh Lâm Đồng rực rỡ sắc hoa, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tôn vinh những giá trị và con người đã góp phần xây dựng vùng đất này.

Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp.

Đối với chương trình bế mạc kết hợp nghệ thuật chào năm mới 2027, thời lượng dự kiến khoảng 6 giờ, gồm 3 nội dung chính: giao lưu các nhóm nhảy hiện đại thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng; lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung góp ý về nội dung kịch bản, thời lượng, phương án dàn dựng và công tác phối hợp.

Các ý kiến đề nghị chương trình bảo đảm tính sáng tạo, hấp dẫn, có giá trị nghệ thuật, đồng thời thể hiện rõ chủ đề Festival, làm nổi bật sự đa dạng về cảnh quan, bản sắc văn hóa và con người Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kết luận buổi làm việc.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu đơn vị tổ chức nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản theo hướng có điểm nhấn, tạo sức lan tỏa.

Các tiết mục phải được kết nối chặt chẽ, bảo đảm tính xuyên suốt về nội dung và thông điệp; khai thác hiệu quả âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn hiện đại.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công; kiểm tra kỹ các điều kiện về sân khấu, kỹ thuật, an ninh trật tự, an toàn và phương án đón tiếp đại biểu, người dân, du khách.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 được kỳ vọng góp phần tăng sức hút cho du lịch địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá cần được triển khai sớm với nhiều hình thức phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, thu hút du khách đến với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Qua đó, giới thiệu những giá trị đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, con người Lâm Đồng và khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến du lịch với nhiều trải nghiệm dành cho người dân, du khách.