Lâm Đồng: Chìm tàu cá ngoài khơi biển Mũi Né, 4 người mất tích

Ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin, tàu cá BTh 80712 TS có công suất 56Cv, dài 12,3m, hành nghề cầu, gồm 4 lao động. Tàu cá do ông Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, trú tại phường Mũi Né) làm thuyền trưởng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Bộ đội Biên phòng nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách Nam Đông Nam vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý. Hiện nay, thời tiết vùng biển này có gió Đông Bắc, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m.

Lực lượng chức năng liên lạc tàu cá nhưng vẫn không được và chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của các lao động. Qua trao đổi với gia đình các lao động, từ khi xuất bến đến nay, những người này chưa liên lạc về nhà.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực trên có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cử cán bộ xuống gia đình chủ tàu cá, nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan lao động đi trên tàu cá.