Lâm Đồng chia điểm với Khatoco Khánh Hòa trên sân nhà

Cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) trong một pha tranh chấp trước các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (áo trắng) trên sân Đà Lạt

Bàn thắng cực đẹp của chủ nhà Lâm Đồng ngay phút thứ 2 đã làm khán giả trên sân Đà Lạt bật lên hoan hô không ngớt. Từ khoảng cách gần 25 m, cầu thủ Trần Hoàng Phương (áo số 11) của Lâm Đồng đã tung cú sút, quả bóng bay nhanh vào góc cao khung thành của Khatoco Khánh Hòa, đưa chủ nhà Lâm Đồng vươn lên dẫn trước 1 - 0.

Sau bàn thắng này, đội Lâm Đồng tinh thần lên cao, liên tục đẩy cao đội hình tấn công, nhiều phen uy hiếp cầu môn đội khách. Hàng thủ Lâm Đồng cũng chơi rất tốt trong hiệp 1, vô hiệu hóa hiệu quả hầu hết các pha phản công nhanh lên hai biên rồi rót bóng vào vòng cấm địa của đội khách Khatoco Khánh Hòa.

Phút 31, Trần Hoàng Phương (áo số 11) tiếp tục khiến khung thành Khatoco Khánh Hòa chao đảo với cú sút xa đẹp mắt. Đáng tiếc, bóng tìm đến cột dọc rồi bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Trong hiệp 2, đội khách Khatoco Khánh Hòa liên tục dâng cao tìm bàn gỡ hòa trong khi chủ nhà Lâm Đồng lại chủ động chơi phòng ngự chặt từ phía sân nhà để bảo toàn kết quả.

Phút 82, từ một tình huống đá phạt góc, bóng đưa vào khu vực cầu môn Lâm Đồng. Tận dụng cơ hội, cầu thủ Đoàn Công Thành (áo số 3) dứt điểm, ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho Khatoco Khánh Hòa.

Trong những phút còn lại, Lâm Đồng nỗ lực đẩy cao đội hình với hi vọng giữ 3 điểm lại trên sân nhà nhưng đã vấp phải sự phòng ngự rất tốt của đội khách. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội chia điểm với tỷ số hòa 1 - 1.

Ban huấn luyện và cầu thủ Lâm Đồng chào cảm ơn khán giả đã đến cổ vũ sau trận đấu

Với 1 điểm sau trận đấu tại vòng 7 này, Lâm Đồng mới chỉ được 4 điểm, tạm thời đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Ngày 21/11, tại vòng 8, Lâm Đồng tiếp tục có trận đấu trên sân nhà Đà Lạt, tiếp đón đội Bình Minh Sài Gòn, đội bóng tiền thân là Đồng Tháp vừa được đổi tên gần đây. Đây được dự báo là trận đấu không hề dễ dàng cho Lâm Đồng vì Bình Minh Sài Gòn (Đồng Tháp) hiện đang có phong độ rất tốt và nằm trong nhóm dẫn đầu Giải hạng Nhất quốc gia 2026/2027.