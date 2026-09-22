Lâm Đồng: Chi hơn 150 tỷ đồng, quyết liệt tháo 'điểm nghẽn' Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Bệnh viện II Lâm Đồng khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Áp lực lớn tại y tế cơ sở

Tính đến ngày 14/9/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng đã khám sức khỏe (KSK) định kỳ miễn phí cho 864.513 người, đạt 22,2% kế hoạch.

Trước đó, trong giai đoạn 1 (trước 30/6/2026), ngành y tế đã huy động 34 đơn vị nòng cốt (8 bệnh viện, 26 trung tâm y tế khu vực) thành lập các tổ khám lưu động, tăng cường làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ. Từ 1/7/2026, thực hiện Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, công tác KSK được phân cấp về UBND cấp xã, phối hợp lồng ghép khám đầu năm học cho học sinh, trẻ mầm non theo Thông tư 33/2026/TT-BYT.

Dù đạt những kết quả ban đầu, việc triển khai tại tuyến cơ sở đang gặp nhiều vướng mắc như: Quá tải và thiếu nhân lực: Các trạm y tế (TYT) phải đảm nhận cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Đơn cử như tại TYT xã Trường Xuân, tỷ lệ KSK còn thấp do thiếu bác sĩ chuyên khoa và thiếu kế toán thực hiện thủ tục thanh quyết toán; Lúng túng thủ tục đấu thầu: Việc phân cấp về xã khiến nhiều địa phương gặp khó trong công tác đặt hàng, lựa chọn cơ sở y tế; Sự cố đồng bộ dữ liệu: Mạng internet vùng sâu chưa ổn định và vướng mắc kỹ thuật kết nối API với Cổng Sức khỏe (Bộ Y tế) gây ảnh hưởng tiến độ nhập liệu. Tại phường Nam Gia Nghĩa (đạt 30,1% kế hoạch với 6.559 người), trạm y tế đã khám khoảng 1.000 học sinh trong 3 ngày gần đây nhưng vẫn gặp trục trặc phần mềm, hiện mới chỉ nhập xong dữ liệu cho trẻ dưới 6 tuổi.

Nhân viên Y tế Bệnh viện II Lâm Đồng khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Bổ sung 150,354 tỷ đồng, điều động nhân lực tuyến trên

Nhằm kịp thời tháo gỡ "nút thắt" tài chính, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định bổ sung 150,354 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh cho các xã, phường, đặc khu phục vụ KSK định kỳ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về thủ tục lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (bao gồm huy động y tế tư nhân), thống nhất quy trình trích xuất dữ liệu tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử, đồng thời đề xuất cơ chế linh hoạt khám tại nhà cho đối tượng yếu thế.

Thời gian tới, Sở Y tế Lâm Đồng sẽ chủ động điều động nhân lực từ các bệnh viện tuyến trên xuống hỗ trợ TYT; ưu tiên KSK cho học sinh, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành KSK cho người lao động ngay trong tháng 9/2026.