Lâm Đồng: Chỉ đạo tiếp tục xác minh vụ Công ty Du lịch Núi Tà Cú chậm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh việc thực hiện nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, đơn vị đã nhận Công văn số 427/HKL-XLVP ngày 6/10/2026 của Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh tại Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú. Sau khi xem xét nội dung báo cáo, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Việc xác minh được thực hiện trên cơ sở nội dung buổi làm việc ngày 1/10/2026 giữa Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam với các cơ quan, đơn vị liên quan cùng những tài liệu kèm theo Công văn số 2458/CCKL-XLVP ngày 28/9/2026 của Chi cục Kiểm lâm.

Nội dung trọng tâm là làm rõ vụ vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng của Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú, qua đó có đủ cơ sở xác lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 531/QBVR-KHTC ngày 16/9/2026 đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú thực hiện nghĩa vụ nộp tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2025. Đây là lần thứ ba Quỹ có văn bản đề nghị doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ này, với thời hạn được yêu cầu chậm nhất vào ngày 21/9/2026.

Theo hồ sơ được Chi cục Kiểm lâm đề cập, quyền và nghĩa vụ thực hiện quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng của Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú được xác lập thông qua Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng số 01/HĐUT-DVMTR/2021 ký với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Thuận trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong quá trình xử lý vụ việc, Chi cục Kiểm lâm cũng đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam để xác minh đầy đủ các tình tiết liên quan. Quỹ được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm giúp cơ quan kiểm lâm có đủ căn cứ xác lập hồ sơ xử lý.

Việc Chi cục Kiểm lâm yêu cầu tiếp tục xác minh cho thấy vụ việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về hình thức xử lý đối với Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú.

Dịch vụ môi trường rừng là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần duy trì hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả không chỉ liên quan đến trách nhiệm tài chính của bên sử dụng dịch vụ mà còn có ý nghĩa đối với nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên thực tế.

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng yêu cầu Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp triển khai các nội dung nêu trên, tiếp tục hoàn thiện việc xác minh và xử lý vụ việc theo quy định./.