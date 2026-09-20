Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đam Rông 4

Hiện trường khu vực khai thác cát trái phép tại xã Đam Rông 4 - Ảnh Báo Thanh Niên

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, xét đề xuất của Công an tỉnh tại Báo cáo số 585/BC-CAT-PC03 (Đ3) ngày 15/9/2026 về kết quả xác minh nội dung Báo chí phản ánh hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng ngày 10/9/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đam Rông 4 và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản khi để xảy ra vụ việc như Báo cáo số 585/BC-CAT-PC03 (Đ3) nêu trên và xử lý nghiêm trách nhiệm liên quan theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với nội dung vượt thẩm quyền, nhằm tạo tính răn đe, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong thời gian tới; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2026.

UBND tỉnh cũng giao các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Phú Quý: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản đến tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn quản lý./.