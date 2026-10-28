Lâm Đồng: Cháy rụi tàu cá đang xuất bến, hai thuyền viên nhảy xuống biển

Lực lượng chức năng hỗ trợ chữa cháy tàu cá BTh 89330 TS (công suất 40CV, dài 10m). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sáng 28/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng) đã kéo được tàu cá bị cháy vào sát bờ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Thanh Hải, vào lúc 23 giờ 10 ngày 27/10, tàu cá BTh 89330 TS công suất 40CV, dài 10m (do ông Hà Tiên Tít làm thuyền trưởng) bị cháy; trên tàu có 2 thuyền viên.

Tàu vừa xuất bến đến cửa cảng Phú Hải (phường Phú Thủy) thì bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện gây cháy.

Phát hiện vụ việc, hai thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển và được cứu vớt an toàn.

Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Hải đội 2 tổ chức điều động 2 xuồng, 1 canô cùng 20 cán bộ, chiến sỹ cơ động ra hiện trường khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra trên biển nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đám cháy được khống chế, phần lớn các vật dụng trên tàu đã bị cháy rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tàu cá bị cháy được lai dắt về trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải để tiếp tục xử lý.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các ngư dân thường xuyên kiểm tra an toàn, phòng chống cháy nổ trên tàu cá, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi đi đánh bắt trên biển./.