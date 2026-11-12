Lâm Đồng chạy nước rút khám sức khỏe toàn dân

Đông đảo bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đông Giang đến khám sức khỏe miễn phí

Đi từng nhà vận động người dân

Tại xã Đông Giang, địa bàn miền núi rộng, dân cư phân bố không tập trung, việc vận động người dân tham gia chiến dịch gặp không ít khó khăn.

Xã có khoảng 5.100 người, trong đó gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Cơ Ho. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, còn tâm lý e ngại, sợ phát hiện bệnh. Nhiều người cũng mong muốn khi đi khám phải được cấp thuốc và nhận kết quả ngay.

Khoảng cách địa lý càng khiến việc tổ chức khám gặp khó. Người dân ở một số thôn cách xa điểm khám, có nơi như Buôn Cùi (thôn Đông Tiến) cách trung tâm đến 45 km. Vì vậy, không ít người chưa thể đến khám theo lịch. Tính đến ngày 3/11, toàn xã có 2.444/4.161 người được khám, đạt 58,7% chỉ tiêu.

Lực lượng dân quân xã Đông Giang hỗ trợ đưa đón người dân đến khám sức khỏe miễn phí

Trước thực tế này, xã Đông Giang huy động người có uy tín, già làng, trưởng thôn, lực lượng dân quân và an ninh cơ sở cùng tham gia vận động. Đây là những người gần dân, am hiểu phong tục, tập quán, có khả năng truyền tải thông tin phù hợp với từng cộng đồng.

Ông Phạm Duy Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Đông Giang cho biết, các già làng, người có uy tín đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, giải thích ý nghĩa của việc khám sức khỏe, nhắc nhở người dân không chủ quan với bệnh tật và chủ động tham gia chương trình miễn phí.

Địa phương còn giao trách nhiệm cho Bí thư chi bộ theo dõi, vận động người dân từ 18 tuổi trở lên tham gia khám. Thông tin chiến dịch được tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, loa lưu động đến từng thôn, xóm và các nhóm zalo, mạng xã hội. Lực lượng công an, quân sự cũng hỗ trợ đưa đón người dân đến điểm khám, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại.

Lực lượng công an và Ban chỉ huy Quân sự xã Đông Giang hỗ trợ người dân đến khám sức khỏe miễn phí

Tại xã Hàm Thuận Bắc với dân số gần 30.000 người, trong đó có 1 số thôn thuần đồng bào DTTS nên công tác tuyên truyền cũng được địa phương quyết liệt thực hiện.

Xã tiếp tục huy động các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở và người có uy tín cùng vận động Nhân dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức khám vét, tạo điều kiện cho những người chưa tham gia theo lịch được tiếp cận chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Người dân đến khám sức khỏe miễn phí tại xã Hàm Thuận Bắc

Đến 3/11, trên địa bàn xã đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 12.305/26.064 người dân, đạt 47,2%; trong đó, tỷ lệ khám sức khỏe ở nhóm đối tượng ưu tiên và nhóm dân số từ 18 tuổi trở lên còn thấp, mới đạt 20,46%.

Anh Nguyễn Minh Thanh, thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc cho biết, thông qua mạng xã hội cũng như cán bộ thôn đi từng nhà tuyên truyền, vận động, gia đình mới biết có chiến dịch khám sức khỏe miễn phí. Do đặc thù gia đình làm nông nên các thành viên trong gia đình luân phiên đi khám. Được các y, bác sĩ tư vấn nhiệt tình nên tôi chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình”.

Xã Hàm Thuận Bắc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đến khám sức khỏe

Quyết liệt hoàn thành mục tiêu trước ngày 30/11

Không chỉ ở khu vực nông thôn, miền núi, một số phường tại Đông Lâm Đồng cũng đang gặp khó trong việc vận động người dân tham gia khám sức khỏe.

Tính đến ngày 3/11, phường Mũi Né mới khám cho 13.002/35.023 người, đạt 37,1%; phường Phan Thiết đạt 30,4%, với 16.955/55.769 người; phường Bình Thuận đạt 39%, với 13.532/34.674 người.

Mục đích nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc vận động Nhân dân chủ động khám sức khỏe định kỳ

Dù đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân đến khám và tặng quà, tỷ lệ tham gia ở một số nhóm vẫn thấp. Đáng chú ý là người cao tuổi, người thuộc diện chính sách và người từ 18 tuổi trở lên ngoài cơ sở giáo dục. Đây cũng là những nhóm cần được quan tâm để bảo đảm mục tiêu khám sức khỏe toàn dân.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phường Mũi Né triển khai nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ chỉ tiêu, rõ thời gian, rõ kết quả. Từng tổ dân phố được yêu cầu rà soát từng hộ, nắm từng người, phân loại các trường hợp chưa khám và phân công cụ thể người phụ trách vận động.

Phường Phan Thiết khuyến khích người dân đến khám sức khỏe miễn phí còn được tặng quà

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Văn Nam cho biết, địa phương yêu cầu các tổ dân phố theo dõi sát số người tham gia, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, không dừng lại ở việc tuyên truyền chung mà phải vận động đến khi người dân thực tế tham gia khám.

Cùng với đó, các đơn vị phải cập nhật số người đi khám phát sinh hằng tuần, bảo đảm số liệu chính xác, không trùng lặp. Sau ngày 26/11, địa phương tiếp tục tổ chức khám bổ sung, vận động những người chưa tham gia đến hết ngày 30/11/2026. UBND phường cũng phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, trường học và tổ dân phố ký cam kết, mỗi đơn vị vận động thêm 10 người dân tham gia khám.

UBND phường Mũi Né cùng các phòng, ban, đơn vị, trường học và tổ dân phố tiến hành ký cam kết, mỗi đơn vị thực hiện vận động 10 người dân tham gia khám sức khỏe

Không chỉ hướng đến hoàn thành chỉ tiêu về số lượng, chiến dịch còn nhằm giúp người dân phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, được tư vấn theo dõi, điều trị và từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ. Kết quả khám sẽ được cập nhật, liên thông vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài.

Chiến dịch nhằm từng bước giúp người dân hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ

Tại các buổi kiểm tra thực tế và làm việc với một số xã, phường khu vực Đông Lâm Đồng mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc yêu cầu các địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường phối hợp, bố trí các đội khám lưu động đến tận nhà đối với người thuộc nhóm yếu thế và những khu vực xa điểm khám.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc hỏi thăm người dân về tình hình khám sức khỏe tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc

Các địa phương cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cơ sở, công an khu vực, già làng, trưởng bản trong việc vận động Nhân dân đi khám sức khỏe, quyết tâm để sớm hoàn thành chiến dịch theo mục tiêu đề ra. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc

Từ việc đi từng nhà vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến phân công trách nhiệm cụ thể tại từng tổ dân phố, các địa phương đang chuyển từ tuyên truyền rộng sang tiếp cận từng nhóm, từng trường hợp chưa tham gia. Đây là giải pháp cần thiết để tăng tốc trong chặng cuối của chiến dịch, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được khám, tư vấn và quản lý sức khỏe.