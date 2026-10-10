Lâm Đồng chạy đua với thời gian để khám sức khỏe toàn dân

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn động viên, thăm hỏi người dân tại điểm khám bệnh xã Phú Sơn Lâm Hà. (Ảnh: Tuấn Linh)

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được đẩy mạnh trong đợt cao điểm từ ngày 3/10 đến 16/11/2026. Những ngày qua, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân đến khám tại các điểm khám lưu động, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, chủ động kiểm tra và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại điểm khám lưu động tổ dân phố Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh: Linh Thư)

Sáng sớm 10/10, ông Nguyễn Hữu Quang, 60 tuổi, ở tổ dân phố Nguyễn Đình Chiểu đã có mặt tại điểm khám theo lịch đã được thông báo. Với ông, việc khám sức khỏe định kỳ là cơ hội để kiểm tra tình trạng sức khỏe, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và có hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Việc tổ chức các điểm khám lưu động ngay tại địa phương cũng góp phần giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Linh Thư)

Anh Nguyễn Thế Thiên, khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, nhiều năm nay, vợ chồng anh hiếm khi đi khám tổng quát dù thường xuyên làm việc với cường độ cao.

Sáng 10/10, nhiều người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt đến khám sức khỏe. (Ảnh: Tuấn Linh)

"Người lao động như chúng tôi chủ yếu chỉ đi viện khi bệnh nặng. Mỗi lần khám tổng quát tốn rất nhiều tiền nên nhiều người không muốn đi khám sức khỏe. Có thời điểm đau dạ dày, mất ngủ hay đau lưng cũng chỉ mua thuốc uống cầm chừng", anh Thiên nói.

Anh Nguyễn Thế Thiên, khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, điều đáng lo nhất là nhiều người trẻ chủ quan với sức khỏe vì nghĩ mình còn khỏe. (Ảnh: Tuấn Linh)

Theo anh Thiên, điều đáng lo nhất là nhiều người trẻ chủ quan với sức khỏe vì nghĩ mình còn khỏe. "Đồng nghiệp tôi từng có người đang làm thì ngất xỉu, đi khám mới phát hiện bệnh nặng. Nếu được khám định kỳ miễn phí thì ai cũng yên tâm hơn, có bệnh được phát hiện sớm", anh Thiên nói.

Đội ngũ cán bộ y tế phường Lâm Viên - Đà Lạt tận tình thăm khám sức khỏe cho người dân. (Ảnh: Tuấn Linh)

Nhiều người cao tuổi cũng bày tỏ sự đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bà Hoàng Thị Nhung, khu phố Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, tuổi cao có nhiều nỗi lo về bệnh tật, nhưng không phải lúc nào cũng đủ điều kiện để đi khám định kỳ.

“Người già hay có tâm lý tiếc tiền, đau nhẹ thì cố chịu. Có lần tôi chóng mặt kéo dài nhưng nghĩ chắc do tuổi tác nên không đi khám. Đến khi vào viện mới biết huyết áp tăng", bà Nhung kể.

Theo bà Nhung, được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm sẽ giúp người lớn tuổi yên tâm hơn, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc sống phụ thuộc vào con cháu.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi với lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà về công tác tổ chức, phục vụ người dân đến khám sức khỏe. (Ảnh: Tuấn Linh)

Giám đốc Trạm Y tế phường Lâm Viên - Đà Lạt Nguyễn Đình Toàn cho biết: Tỷ lệ người dân đến khám ở địa bàn duy trì ở mức 150 người/ngày. Đây là tỷ lệ khá cao, nếu so với mặt bằng chung. Trên địa bàn phường tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 1.300 người đến khám, đối tượng chủ yếu là người lao động phổ thông, người dân buôn bán, kinh doanh.

Lâm Đồng triển khai “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”. (Ảnh: Linh Thư)

Tương tự, tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cũng đang được tích cực triển khai.

Từ thôn, tổ dân phố, cán bộ cơ sở phối hợp với ngành y tế rà soát từng nhóm đối tượng, thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm và nội dung khám để người dân chủ động sắp xếp tham gia. Người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công được quan tâm vận động, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt tham gia sàng lọc bệnh, tật về mắt sáng 10/10/2026. (Ảnh: Linh Thư)

Để đạt mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026, các địa phương đang phối hợp với cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ, đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của việc kiểm tra sức khỏe và chủ động tham gia.

Công tác khám sức khỏe được triển khai khẩn trương nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. (Ảnh: Linh Thư)

Việc rà soát, vận động người dân được thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Cùng với đó, chính quyền cơ sở thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn và phối hợp với ngành y tế để việc tổ chức khám diễn ra thuận lợi, phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11/2026.

Người dân phường Phan Thiết tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Kiều Hằng)

Ngành y tế tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung hỗ trợ những địa bàn triển khai còn chậm; đồng thời, theo dõi kết quả thực hiện hằng ngày, hằng tuần để kịp thời có giải pháp phù hợp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị được đôn đốc tổ chức khám sức khỏe, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Phường Phan Thiết đẩy mạnh khám sức khỏe miễn phí tập trung từ ngày 10 - 23/10 và tiếp tục khám bổ sung, khám vét, khám tại nhà đến ngày 30/11/2026. (Ảnh: Kiều Hằng)

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với sự phối hợp của các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể, góp phần lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch trong cộng đồng.

Người dân phường Phan Thiết tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Kiều Hằng)

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp mỗi người hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của mình mà còn tạo cơ hội phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để có hướng chăm sóc, điều trị kịp thời. Qua chiến dịch 60 ngày đêm, Lâm Đồng kỳ vọng ngày càng nhiều người dân quan tâm đến việc phòng bệnh, chủ động kiểm tra sức khỏe và hình thành thói quen chăm sóc bản thân thường xuyên hơn.

UBND Đặc khu Phú Quý tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” trên địa bàn. (Ảnh: Nguyễn Lương)

Người dân Đặc khu Phú Quý tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Nguyễn Lương)

Người dân Đặc khu Phú Quý tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: Nguyễn Lương)

Xã Đắk Mil khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Người dân xã Đắk Mil tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Người dân xã Tuy Đức tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí