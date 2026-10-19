Lâm Đồng 'chạy đua' từng giờ cho mục tiêu tăng trưởng '2 con số'

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp với các đơn vị để nắm bắt tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Chiều 19/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng để nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự.

"Chạy đua" từng giờ

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều. Trong khi mức tăng trưởng 12,88% cần nguồn lực vô cùng lớn. Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng chung của tỉnh, các sở, ngành, đơn vị "chốt" chỉ tiêu tăng trưởng từng đơn vị, địa bàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành "chạy đua" từng giờ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Còn khoảng 70 ngày nữa là hết năm 2026. Tăng trưởng GRDP là mục tiêu lớn nhất của tỉnh trong những tháng cuối năm. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương "chạy đua" từng giờ. Không thể chậm trễ trong thực hiện mục tiêu này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Trong quý IV/2026, GRDP của Lâm Đồng phải tăng tối thiểu 12,88% để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026. Tại cuộc họp, trên cơ sở kịch bản tăng trưởng chung, UBND tỉnh đã giao KPI cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2026

Sở Tài chính là đơn vị đầu mối phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất các chỉ tiêu, bảo đảm gắn mục tiêu tăng trưởng chung với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa bàn.

Tính đến ngày 15/10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước tại Lâm Đồng thực hiện được 26.639 tỷ đồng, đạt 77,36% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 11.286 tỷ đồng, đạt 57,11%. Đến nay, có 194/365 dự án đầu tư ngoài ngân sách được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng 4 dự án so với thời điểm 10/10/2026.

Tập trung vào các trụ cột tăng trưởng

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị tập trung phân tích, bàn giải pháp tăng tốc các chỉ tiêu đóng góp vào tăng trưởng. Trong đó, tăng trưởng "2 con số", tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách, làm sạch dữ liệu đất đai, thu sử dụng đất... là nội dung được tập trung thảo luận.

Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng Thống kê tỉnh đề xuất các giải pháp tăng trưởng GRDP những tháng cuối năm

Liên quan đến tăng trưởng "2 con số", Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng cho biết, trên cơ sở kịch bản GRDP trong quý IV/2026 là 12,88%, đơn vị xây dựng chỉ tiêu cho từng ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở này, Sở Tài chính làm đầu mối sẽ phân bổ chi tiết cho các ngành, địa phương.

"Thống kê tỉnh đánh giá kỹ càng mức đóng góp vào GRDP từ các sở, ngành trong 9 tháng năm 2026, cũng như dự báo từng tháng trong quý IV/2026 để quyết tâm thực hiện", ông Hùng cho biết.

Ông Trần Văn Long, Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ thu ngân sách tại buổi làm việc

Về lĩnh vực thu ngân sách, Trưởng Thuế tỉnh Trần Văn Long cho biết, hiện nay, có rất nhiều chính sách miễn, giảm thuế đang ảnh hưởng đến dự toán thu trong quý IV/2026. Thuế tỉnh đang phối hợp với các đơn vị tăng thu nợ thuế, nhất là tập trung vào lĩnh vực đất đai.

"Trường hợp cố tình kéo dài, chây ì không trả, Thuế tỉnh buộc phải cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật", ông Long khẳng định.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đất

Về nguồn thu sử dụng đất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân thông tin, đơn vị tăng cường tư vấn, đấu giá đất cho các dự án. Trong đó, các dự án đã hoàn thiện thủ tục, có thể khai thác nguồn thu sẽ được tập trung.

"Về làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hằng tuần, sở tập trung kiểm tra, rà soát, bố trí cán bộ theo tổ trực tiếp từng địa bàn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương", ông Tân cho biết.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thu ngân sách từ sử dụng đất

Tại cuộc họp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các ngành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp phải "chạy đua" tăng tỷ lệ, nhất là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế...

Về thu ngân sách, các đơn vị tập trung đẩy mạnh nguồn thu, nhất là nguồn thu sử dụng đất. Về tài sản công, các ngành phối hợp địa phương trên cơ sở phương án xây dựng, có hướng xử lý cho thuê, đấu giá... để tăng nguồn thu.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (áo xanh bên phải) đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác đo đạc, số hóa hồ sơ về đất đai

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị các sở, ngành rà soát cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổ chức các tổ công tác trực tiếp xuống các xã, phường, đặc khu để đẩy nhanh tiến độ.

Về chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ số, dữ liệu các xã, phường còn rất yếu và lúng túng. Các ngành cần cập nhật dữ liệu của từng đơn vị để tích hợp.

Về giải quyết hồ sơ quá hạn, nhất là về lĩnh vực đất đai, các sở chuyên ngành cần nâng cao trách nhiệm các xã, phường, đơn vị liên quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác giải ngân ở các công trình trọng điểm

Liên quan đến tháo gỡ khó khăn các dự án ngoài ngân sách, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nêu rõ, quy trình, trình tự thủ tục liên quan các dự án vẫn còn nhiều bất cập.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, đơn vị khảo sát thực tế từng dự án. Trên cơ sở này, sở chủ trì xây dựng phương án tháo gỡ cho nhà đầu tư. Trong đó, ưu tiên danh mục các dự án tạo động lực, có thể triển khai trong thời gian gần nhất.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Theo lãnh đạo tỉnh, hiện nay, nhiều văn bản phối hợp, xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án còn chậm, chung chung. Do vậy, giám đốc các sở, ngành trực tiếp giám sát về số lượng, yêu cầu, chất lượng các văn bản.

Quyết tâm thực hiện

Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, từ nay đến cuối năm 2026, khối lượng công việc rất lớn, các sở, ngành tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Trước hết, về giải ngân vốn đầu tư công, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường biệt phái cán bộ thường trực phối hợp với 3 ban quản lý dự án tại 3 khu vực để cùng giải quyết vướng mắc, khó khăn đang tồn đọng. Trong đó, vấn đề đất đai, vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng... cần được tập trung, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các ngành, đơn vị vào cuộc quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Đối với tăng trưởng "2 con số", trên cơ sở kịch bản chi tiết của Thống kê tỉnh, từng ngành, lĩnh vực, địa bàn xác định mục tiêu, vào cuộc quyết liệt để thực hiện.

Mục tiêu, nhiệm vụ đã rõ ràng. Các đơn vị, địa phương bám vào kịch bản để thực hiện. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Về công tác quản lý, xử lý tài sản công, nhà, đất dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện phương án cho thuê, bán đấu giá, cho mượn trụ sở... Mục tiêu của tỉnh là không để trống tài sản, gây lãng phí nguồn lực nhà nước.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

"Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta rất nhiều, áp lực rất lớn. Tất cả cùng vào cuộc, quyết tâm, đồng lòng để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2026", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.